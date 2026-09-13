به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «شمایل‌نگاران» شامل منتخب بیش از ۱۰۰ قطعه نقاشی مذهبی، شمایل‌نگاری و پرده‌های قهوه‌خانه‌ای متعلق به دوره‌های قاجار و پهلوی از مجموعه منحصربه‌فرد سرژ آواکیان، گرافیست، نقاش و مجموعه‌دار ایرانی- ارمنی، از ۲۷ شهریور تا ۲۲ مهر ۱۴۰۵ از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در باغ‌موزه هنر ایرانی برگزار می‌شود.

این آثار که شامل نقاشی پشت‌شیشه، نقاشی روی بوم و چوب و نمونه‌هایی از چاپ سنگی است، برای نخستین بار به‌صورت عمومی به نمایش درمی‌آیند. مجموعه حاضر یکی از بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین گردآوری‌های شمایل‌های شیعی، تصاویر عرفا و دراویش و صحنه‌های حماسی شاهنامه در حوزه هنرهای عامیانه و مقدس ایران به شمار می‌رود.

سرژ آواکیان (۱۳۱۷-۱۳۹۹) همراه با مارکو گریگوریان در دهه پنجاه شمسی نقش مهمی در نجات و احیای میراث نقاشی قهوه‌خانه‌ای و شمایل‌نگاری مذهبی ایفا کرد. وی با حمایت از هنرمندانی چون حسین قوللرآقاسی، حسین همدانی و محمد مدبر و گردآوری آثار قدیمی، بخش مهمی از حافظه تصویری هنر ایرانی را حفظ کرد.

کیانوش معتقدی کیوریتوری و نگارش این نمایشگاه را بر عهده داشته است. این رویداد با همکاری نورا زرگریان برگزار می‌شود. نمایشگاه «شمایل‌نگاران» فرصتی است برای بازخوانی هنرهای تصویری قدیم و ایجاد پیوند میان میراث گذشته و مخاطب امروز.

ساعات بازدید شنبه تا چهارشنبه ۱۱ تا ۱۸، پنجشنبه و جمعه ۱۶ تا ۱۹ است.

باغ‌موزه هنر ایرانی در میدان تجریش، خیابان شهید دربندی، خیابان دکتر حسابی واقع است.