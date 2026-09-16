تعیین ردیف اعتباری به منظور تسهیل در تردد معلولان در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حضرت‌زاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به پروژه‌های شاخص در حال اجرا در حوزه فضای سبز و زیرساخت شهری اظهار کرد: عملیات اجرایی احداث مخزن هزار مترمکعبی پارک مردم در دست اقدام است و هم‌زمان با این پروژه بازطراحی بخش‌هایی از پارک مردم نیز در دستور کار شهرداری منطقه یک قرار دارد.

وی از ساخت مجتمع چندمنظوره در شهرک شهید مدرس خبر داد و افزود: این پروژه با زیربنای ۲ هزار مترمربع با هدف تامین نیازهای خدماتی، فرهنگی و ورزشی ساکنان این منطقه در حال ساخت است و به منظور تسهیل در تردد عابران پیاده عملیات پیاده‌روسازی در معابر اصلی شامل خیابان‌های پاستور، میرزاده عشقی، سعیدیه، هنرستان، شهید شریعتی و بازار مظفریه اجرایی شده است.

مدیر شهرداری منطقه یک همدان با اشاره به اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه تالار قرآن بیان کرد: پروژه سیل‌برگردان شهر نیز به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی برای مدیریت روان‌آب‌ها و پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان در حال اجرا است و بخشی از مسیر این طرح در اراضی دانشگاه بوعلی‌سینا واقع شده که با تکمیل آن روان‌آب‌ها به سمت مناطق پایین‌دست ساماندهی و هدایت خواهند شد.

وی با اشاره به رویکرد انسان‌محور در مدیریت شهری خاطرنشان کرد: ۷ هزار مترمربع از اراضی باغی به منظور ساخت باغ چندمنظوره ویژه کودکان کم‌توان ذهنی و حرکتی اختصاص یافته است و این پروژه ارزشمند در حال حاضر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

حضرت زاده درباره ساماندهی معابر و اجرای طرح‌های مناسب‌سازی اضافه کرد: برای تسهیل تردد افراد دارای معلولیت ردیف اعتباری ثابت و مشخصی در بودجه امسال شهرداری لحاظ شده است.

وی در ادامه به پروژه ساماندهی رود دره حیدره تا عباس‌آباد اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح نیازمند اخذ استعلام و مجوز از دستگاه‌های متولی به‌ویژه اداره‌کل حفاظت محیط زیست و شرکت آب منطقه‌ای است.

مدیر شهرداری منطقه یک همدان با اشاره به مطالبه مردم مبنی بر دیوارکشی رودخانه‌ها تصریح کرد: در حالی که شهروندان بر ساماندهی و دیوارکشی اصرار دارند دوستداران محیط زیست ملاحظاتی نسبت به برهم خوردن بستر طبیعی آن دارند بنابراین تصمیم‌گیری نهایی باید به گونه‌ای باشد که ضمن رعایت دقیق الزامات زیست‌محیطی وضعیت معبر و بلاتکلیفی اهالی مشخص شود.

فرایند آزادسازی در سایر نقاط پرتردد همدان با جدیت دنبال می‌شود

وی درباره رفع گره‌های ترافیکی و تملکات شهری اظهار کرد: در ماه‌های اخیر با تملک یک پلاک ساختمانی در ابتدای میدان جهاد این مسیر آزادسازی شد و فرایند آزادسازی در سایر نقاط پرتردد نیز با جدیت دنبال می‌شود.

حضرت زاده افزود: عملیات زیرسازی انتهای بلوار شهید شمسی‌پور و اتصال آن به بلوار جهان به عنوان یک معبر پدافندی و امدادی در حال انجام است که بلافاصله پس از آماده‌سازی آسفالت‌ریزی آن آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به معضل کمبود جای پارک در بافت مرکزی شهر گفت: پروژه‌های احداث پارکینگ در محله کبابیان و محدوده تالار مرمر پس از مطالعات کارشناسی و نیازسنجی مشاوران کلید خورده و تلاش می‌شود با اجرای آن‌ها بار ترافیکی هسته مرکزی کاهش یابد.

وی بیان کرد: همچنین اصلاح هندسی تقاطع شهید مدرس و بررسی اتصال مسیر از سمت بلوار ارتش نیز در دست بررسی‌های فنی و الزامات ترافیکی مشاور طرح قرار دارد.

حضرت‌زاده با تاکید بر تقویت ناوگان حمل‌ونقل همگانی یادآور شد: در سال گذشته ۷۰ میلیارد تومان برای خرید و تجهیز ناوگان اتوبوس‌رانی تخصیص یافت و در این دوره مدیریت شهری خریدهای موثری صورت گرفته و توسعه سیستم حمل‌ونقل عمومی ضرورتی انکارناپذیر است و شهروندان نیز باید به استفاده از اتوبوس تشویق شوند تا حجم تردد خودروهای تک‌سرنشین در سطح شهر کاسته شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت ساخت هتل در بلوار ارم تشریح کرد: بخش غربی این بلوار خارج از محدوده قانونی شهر واقع شده است و تصمیم‌گیری در این باره منحصرا در حیطه اختیارات شهرداری نیست و هرگونه اقدام منوط به بررسی و تصویب در کارگروه‌های تخصصی بالادستی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.

مدیر شهرداری منطقه یک همدان با اشاره به تملک ۱۹ هکتار از پارک ۴۸ هکتاری گفت: سرانه استاندارد فضای سبز شهری ۱۵ مترمربع به ازای هر شهروند است در حالی که این رقم اکنون در همدان حدود ۱۱.۲ مترمربع برآورد می‌شود و با توجه به قیمت بالای املاک در حوزه منطقه یک تملک اراضی جدید برای افزایش فضای سبز فرآیندی دشوار بوده اما پیگیری‌ها با جدیت ادامه دارد.

حضرت‌زاده در پایان از تحول در جمع‌آوری زباله با اجرای طرح مخازن زیرسطحی خبر داد و گفت: به منظور ارتقای سیمای بصری شهر، بهبود بهداشت محیط و حذف آسیب‌های پیرامون مخازن زباله سنتی پروژه نصب مخازن پسماند زیرسطحی به صورت پایلوت در شهرک شهید مدرس اجرایی می‌شود.