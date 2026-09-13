به گزارش خبرنگار مهر، خلیل بهبهانی، مدیرعامل گروه صنعتی مپنا، در تشریح فعالیتها و برنامههای این گروه، از فعالیت مپنا در حوزههای نیروگاهی، حملونقل ریلی، خودروهای برقی، انرژیهای تجدیدپذیر، آب، نفت و گاز و صنایع دانشبنیان خبر داد و گفت این گروه همزمان افزایش سرمایه، بهبود عملکرد مالی و ورود شماری از شرکتهای زیرمجموعه به بازار سرمایه را دنبال میکند.
مپنا وارد طراحی و ساخت دامپتراک شد
بهبهانی از ورود مپنا به حوزه طراحی و ساخت دامپتراک خبر داد و گفت: طراحی دامپتراک ۱۳۶ تنی در حال انجام است و نمونه اولیه یا پروتوتایپ آن نیز در دست ساخت قرار دارد.
وی اظهار کرد: در صورت تکمیل و ورود این محصول به مرحله تولید، دامپتراک مپنا میتواند یکی از محصولات کلیدی این گروه در صنعت معدن باشد؛ زیرا بخش قابل توجهی از معادن به این تجهیزات وابسته هستند.
مدیرعامل مپنا هدف از ورود به این حوزه را کاهش وابستگی کشور به تجهیزات خارجی عنوان کرد و گفت: همانطور که مپنا در حوزه نیروگاه، تجهیزات صنعتی و لوکوموتیو توانسته است به توسعه داخلی برسد، تلاش میکند در زمینه دامپتراک نیز نیاز کشور را پوشش دهد.
بهبهانی با تشریح ساختار و سابقه فعالیت این گروه اظهار کرد: مپنا از یک مجموعه مهندسی و پیمانکار عمومی در دهه ۷۰ به مجموعهای چندرشتهای در حوزههای برق و آب، نفت و گاز، حملونقل، انرژیهای تجدیدپذیر، دیجیتال و صنایع جدید تبدیل شده و اکنون حدود ۵۵ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور را راهاندازی کرده است. به گفته وی، ظرفیت نیروگاههای بادی مپنا ۱۷۵ مگاوات و ظرفیت خورشیدی این گروه ۱۷۱ مگاوات است و ظرفیت تولید آب، بازچرخانی و تصفیه پساب نیز به بیش از ۱۴۵ هزار مترمکعب در روز رسیده است.
وی همچنین از برنامه مپنا برای توسعه کسبوکارهای جدید، افزایش سرمایه از ۶ به حدود ۱۸ همت، رشد قابل توجه فروش و سودآوری، پذیرش و عرضه شرکتهای زیرمجموعه در بازار سرمایه، توسعه زیرساخت شارژ خودروهای برقی، طراحی و ساخت دامپتراک، تعمیر موتور هواپیماهای مسافربری و مشارکت در بازسازی زیرساختهای صنعتی آسیبدیده خبر داد. وی درباره بدهی مپنا به سهام عدالت نیز گفت که با پرداخت حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در مجمع پیشرو، این بدهی به حدود ۱۸۰ میلیارد تومان کاهش مییابد و باقیمانده آن تا پایان سال تسویه خواهد شد.
مپنا چگونه از یک پیمانکار نیروگاهی به یک گروه چندرشتهای تبدیل شد؟
مدیرعامل گروه صنعتی مپنا با تشریح روند تحول این مجموعه در چهار دهه گذشته گفت: مپنا در دهه ۷۰ بهعنوان یک جنرال کانتراکتور و مجموعه EPC وارد صنعت شد و در دهه ۸۰، کسبوکارهای این گروه در حوزه نیرو توسعه پیدا کرد.
بهبهانی افزود: مپنا در دهه ۸۰ از یک مجموعه صرفاً مهندسی به مجموعهای تبدیل شد که تولید و خدمات را نیز پوشش میداد. در همین دوره، با توجه به نیاز موجود، موضوع فاینانس و تأمین مالی در حوزه نیروگاهی آغاز شد و مپنا بهعنوان یکی از پیشگامان احداث نیروگاههای سرمایهگذاری در کشور وارد این حوزه شد.
وی ادامه داد: توسعه نیروگاههای سرمایهگذاری و شکلگیری مجموعههای مرتبط با آن از همین دوره آغاز شد و مپنا در سالهای ۸۰ تا ۸۳ فعالیت خود را در دو حوزه نفت و گاز و حملونقل نیز آغاز کرد.
به گفته مدیرعامل مپنا، در دهه ۹۰ حوزههایی همچون سلامت، مزارع تجدیدپذیر، تولید و آب و تولید آلومینیوم به سبد کسبوکارهای گروه اضافه شد و در دهه ۱۴۰۰ نیز ورود به حوزههای جدید دیجیتال، خودروهای برقی، ذخیرهسازها، ساخت افزایشی، بهینهسازی و تجارت انرژی، سرمایهگذاری خطرپذیر و توسعه کشاورزی با انرژی و آب در دستور کار قرار گرفت.
بهبهانی درباره طرح «اگرید مپنا» نیز گفت: این طرح ترکیبی از کشاورزی و انرژیهای تجدیدپذیر است و نخستین مزرعه آن در گناوه در حال فعالیت است.
مپنا؛ سازنده زیرساختهای زیرساخت
مدیرعامل مپنا با اشاره به اهداف کلان این گروه اظهار کرد: مشارکت در بازسازی زیرساختهای صنعتی کشور و تبدیل شدن به یک برند رقابتی در سطح بینالمللی در زمینه تجهیزات اصلی و سامانههای کنترل از اهداف کلان مپناست.
وی ساخت و توسعه انواع نیروگاهها، کمپرسورهای صنعتی، تأمین زیرساخت حملونقل ریلی و قرار گرفتن در جایگاه دوم تولیدکنندگان شمش آلومینیوم کشور را از جمله فعالیتهای مپنا برشمرد و گفت: همه این فعالیتها نگاهی زیربنایی و زیرساختی به صنعت دارند و بهعنوان پیشران سایر صنایع عمل میکنند؛ به بیان ساده، مپنا «زیرساخت زیرساختها» را میسازد.
به گفته بهبهانی، مپنا از تصویربرداری تجهیزات پزشکی و زیرساختهای خودرو تا ذخیرهسازی گاز، نیروگاههای موبایل و متحرک، نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای سیکل ترکیبی، واحدهای پتروشیمی و آبشیرینکن فعالیت دارد.
وی افزود: مپنا در برخی از این حوزهها صاحب فناوری است و در زمینههایی از جمله تولید همزمان نیز فعالیت میکند. بخشی از این فعالیتها در حوادث اخیر آسیب دیده و یکی از وظایف مپنا بازسازی و تعمیر این مجموعههاست.
۵۵ هزار مگاوات نیروگاه توسط مپنا راهاندازی شده است
بهبهانی با تشریح عملکرد هلدینگ برق و آب مپنا گفت: پوشش کامل حوزه نیرو به مجموعه بزرگی از دانش فنی و فعالیتهای صنعتی از نیروگاههای مقیاس کوچک و پراکنده تا تصفیه آب و پساب و نیروگاههای تجدیدپذیر اطلاق میشود.
وی افزود: مپنا اخیراً در حوزه انتقال و توزیع برق، شبکه هوشمند، هوشمندسازی و مدیریت مصرف نیز وارد شده است؛ حوزهای که طی سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اما مپنا اکنون در آن بهعنوان مجموعهای پیشرو فعالیت میکند.
مدیرعامل مپنا گفت: از مجموع حدود ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی نصبشده کشور، حدود ۵۵ هزار مگاوات توسط مپنا راهاندازی شده است. بخش عمده این ظرفیت مربوط به نیروگاههای حرارتی است و کل ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور نیز حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار مگاوات اعلام شده است.
وی افزود: ظرفیت نصبشده نیروگاههای بادی مپنا ۱۷۵ مگاوات و ظرفیت نیروگاههای خورشیدی این گروه ۱۷۱ مگاوات است و این ارقام بهطور مستمر در حال افزایش است.
بهبهانی اظهار کرد: مطمئن است اگر چند ماه دیگر گزارش عملکرد مپنا ارائه شود، اعداد جدید و بالاتری در حوزه ظرفیتهای تجدیدپذیر اعلام خواهد شد.
تولید روزانه بیش از ۱۴۵ هزار مترمکعب آب
مدیرعامل مپنا با اشاره به فعالیت این گروه در حوزه آب گفت: ظرفیت تولید آب، بازچرخانی و تصفیه پساب مپنا در حال حاضر به حدود ۱۴۵ هزار و ۲۵۰ مترمکعب در روز رسیده است.
وی همچنین ظرفیت بازچرخانی فاضلاب در گروه مپنا را حدود ۱۲۴ هزار مترمکعب در شبانهروز اعلام کرد.
به گفته بهبهانی، شرکت توسعه آب مپنا در استان بوشهر نیز فعالیت میکند و در شرایط دشوار آبی این منطقه یکی از تأمینکنندگان اصلی آب است. این شرکت روزانه حدود ۳۵ هزار مترمکعب آب تولید میکند و دو آبشیرینکن جدید نیز در حال اضافه شدن به این مجموعه است.
وی تأکید کرد: حوزه آبشیرینکن و تأمین آب از جمله حوزههایی است که ظرفیت ارزشافزوده بالایی برای مپنا دارد و با توجه به تعداد محدود بازیگران فعال در این صنعت، توسعه حضور در این بخش میتواند به تکمیل پرتفوی مپنا در بازار سرمایه نیز کمک کند.
هلدینگ نیروگاهی مپنا چه داراییهایی دارد؟
بهبهانی درباره هلدینگ نیروگاهی ایرانیان که با نماد «ومپنا» در بازار سرمایه معرفی شده است، گفت: این هلدینگ شامل نیروگاههای سیکل ترکیبی، نیروگاههای تجدیدپذیر، نیروگاههای مقیاس کوچک و پروژههای تولید آب است.
وی افزود: مجموعهای با این ترکیب از داراییها شامل نیروگاههای حرارتی سیکل ترکیبی، تجدیدپذیر، مقیاس کوچک و واحدهای تولید آب و آبشیرینکن در بازار سرمایه وجود ندارد یا بسیار محدود است.
مدیرعامل مپنا این ترکیب را یکی از مزیتهای این هلدینگ در بازار سرمایه دانست.
توسعه فعالیت در نفت و گاز
مدیرعامل مپنا با اشاره به هلدینگ نفت و گاز این گروه گفت: مپنا در بخشهای بالادست، میاندست و پاییندست صنعت نفت و گاز فعالیت دارد و اجرای پروژهها و بهرهبرداری از آنها را دنبال میکند.
وی ذخیرهسازی زیرزمینی گاز، مصارف خانگی و صنعتی، خدمات حفاری، پروژههای تقویت فشار گاز و تأمین تجهیزات مربوط به تقویت فشار را از جمله فعالیتهای مپنا در این حوزه عنوان کرد.
بهبهانی افزود: در بخش میاندست و پاییندست نیز مپنا در واحدهای یوتیلیتی و فرآیندی پالایشگاهی و پتروشیمی، تعمیرات اساسی و اضطراری، بازسازی واحدها، ارتقای فنی تجهیزات و تأمین قطعات یدکی فعالیت دارد.
توسعه حملونقل ریلی و برقی
بهبهانی درباره هلدینگ حملونقل مپنا گفت: مهندسی و ساخت لوکوموتیو، بهرهبرداری ریلی و ساخت و توسعه ناوگان ریلی از جمله فعالیتهای این هلدینگ است و واگن پارس و شرکت حملونقل چندوجهی نیز در این مجموعه قرار دارند.
وی افزود: سبد محصولات حملونقل مپنا شامل لوکوموتیوهای ۳ هزار و ۴ هزار اسب بخار، لوکوموتیوهای مسافربری و تونلی و انواع واگنهای باری و مسافری است.
تجهیزات اتوبوس برقی، انواع ایستگاههای شارژ خودروهای برقی و خدمات حمل بار نیز در سبد محصولات و خدمات مپنا قرار دارد.
به گفته بهبهانی، این فعالیتها میتواند سهم قابل توجهی از نیاز حملونقل کشور را پوشش داده و برای اقتصاد کشور و گروه مپنا ارزش افزوده ایجاد کند.
نصب ۲۳۰ شارژر خودرو برقی
مدیرعامل مپنا درباره فعالیت این گروه در حوزه خودروهای برقی گفت: مپنا در بخش «موبیلیتی» فعالیت میکند و این حوزه علاوه بر خودروهای برقی، شارژرها و سایر زیرساختهای مرتبط با حملونقل را شامل میشود.
وی افزود: مپنا تاکنون ۲۳۰ دستگاه شارژر خودرو برقی نصب کرده و ظرفیت سالانه این مجموعه برای تولید و نصب شارژر حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه است.
به گفته بهبهانی، تا بهار سال آینده تعداد شارژرهای نصبشده به حدود ۵۳۰ دستگاه خواهد رسید و این برنامه در حال پیگیری است.
وی از توافق مپنا با شهرداری تهران برای احداث ۵۰۰ دستگاه شارژر خبر داد و گفت: شهرداری تهران محلهای مناسب را معرفی میکند و مپنا در این نقاط نسبت به احداث شارژر اقدام خواهد کرد.
مدیرعامل مپنا افزود: بخشی از مصرفکنندگان نیز بهصورت خصوصی و از طریق اپلیکیشنها مستقیماً شارژر خریداری میکنند و مپنا این تجهیزات را در اختیار آنها قرار میدهد. هتلها، ایستگاههای بینراهی و مراکز مختلف نیز از دیگر مشتریان این حوزه هستند.
سامانه برخط مپنا برای مدیریت شارژرها
بهبهانی گفت: مپنا برای استفادهکنندگان از شارژرهای برقی یک سامانه برخط طراحی کرده است که به مشتری اعلام میکند کدام شارژر در حال حاضر آماده پذیرش خودرو است.
وی افزود: در صورت بروز مشکل فنی نیز این سامانه امکان ارائه خدمات و پیگیری آنلاین مشکل را فراهم میکند و حتی در مواردی که کاربر کد مربوط به استفاده از شارژر را فراموش کرده باشد، خدمات لازم از طریق سامانه ارائه میشود.
به گفته وی، این اقدامات با هدف توسعه خدمات و رفع مشکلات کاربران در حوزه خودروهای برقی انجام شده است.
تعمیر موتور هواپیماهای مسافربری در مپنا
مدیرعامل مپنا همچنین از فعالیت این گروه در حوزه تعمیرات موتور هواپیماهای مسافربری خبر داد.
بهبهانی گفت: اطلاعات مربوط به تعمیرات هوایی به دلیل برخی ملاحظات قابل ارائه نیست، اما فعالیت مپنا در این بخش مربوط به هواپیماهای مسافربری است.
وی افزود: موتور هواپیماهای مختلف متعلق به ایرلاینهای داخلی در مجموعه مپنا تعمیر و سرویس میشود و بسیاری از هواپیماهایی که امروز مردم و مسئولان از آنها استفاده میکنند، خدمات تعمیراتی خود را از مپنا دریافت کردهاند.
به گفته بهبهانی، فعالیت تعمیراتی مپنا در حوزه هوایی صرفاً به بخش مسافربری محدود میشود و این گروه در هیچ زمینه دیگری از حوزه هوایی فعالیت ندارد.
خسارت ۶۰ میلیون یورویی به مجموعه آبشیرینکن قشم
مدیرعامل مپنا با اشاره به خسارت واردشده به مجموعه آبشیرینکن و تولید همزمان آب و برق قشم گفت: این مجموعه در جریان حوادث اخیر تقریباً بهطور کامل منهدم شده و برای بازسازی آن به اقدامات اساسی نیاز است.
وی برآورد اولیه خسارت این مجموعه را حدود ۶۰ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: هزینه ساخت این مجموعه در زمان احداث حدود ۷۰ میلیون یورو بوده است.
بهبهانی افزود: بخشی از ساختمانها و تجهیزات همچنان قابل استفاده هستند و با اتخاذ برخی تمهیدات و تغییر در جانماییها و سیستمهای موجود، امکان بازسازی مجموعه با هزینهای کمتر از برآورد اولیه وجود دارد.
وی همچنین گفت: در قشم و سایر مناطق صنعتی بخشهایی از یوتیلیتیها آسیب دیدهاند. اگرچه مالکیت برخی از این تأسیسات متعلق به مپنا نیست، اما مپنا در ساخت آنها مشارکت داشته و اکنون نیز در فرآیند بازسازی حضور فعال دارد.
آسیب به حدود ۴ هزار مگاوات یوتیلیتی صنعتی
بهبهانی گفت: حدود ۴ هزار مگاوات از یوتیلیتیهای مرتبط با مجموعههای صنعتی و پروژههای مختلف، از جمله در مناطق پتروشیمی بندر امام و عسلویه، در جریان حوادث اخیر آسیب دیدهاند.
وی افزود: برنامه گستردهای برای بازسازی این تأسیسات در دستور کار قرار گرفته و مپنا تلاش میکند بهعنوان یکی از بازیگران اصلی، در رفع کمبودها و بازگرداندن ظرفیتهای آسیبدیده به چرخه فعالیت مشارکت کند.
به گفته مدیرعامل مپنا، مجموعههایی مانند دماوند، مبین، فجر و بندر امام در این فرآیند قرار دارند و مپنا تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای فنی و اجرایی خود، بخشی از بار بازسازی زیرساختهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را بر عهده بگیرد.
وضعیت پروژه مپنا در ذوبآهن
بهبهانی درباره پروژه مپنا در حوزه ذوبآهن نیز گفت: این پروژه در حال حاضر فعالیت قابل توجهی ندارد و به دلایلی که از سوی کارفرما ایجاد شده، پروژه در وضعیت فعلی فعال نیست.
وی تأکید کرد: مپنا در شرایط کنونی فعالیت گستردهای در این پروژه ندارد و ادامه یا فعال شدن مجدد آن تابع تصمیمات و شرایط مربوط به کارفرما خواهد بود.
مطالبات ارزی ۳.۸ میلیارد یورویی مپنا
مدیرعامل مپنا در تشریح وضعیت مطالبات ارزی این گروه گفت: در سطح گروه مپنا حدود ۳.۸ میلیارد یورو مطالبات ارزی تطبیقیافته با کارفرمایان مختلف وجود دارد.
وی افزود: بهصورت خالص، مجموعاً بیش از ۹۰ همت از سود مپنا ناشی از تسعیر ارز است.
بهبهانی درباره مدیریت ریسک ارزی مپنا اظهار کرد: این گروه از منظر مدیریت ریسک ارزی، پوشش و سپر حفاظتی مناسبی ایجاد کرده است؛ زیرا قراردادهای مپنا با کارفرمایان داخل کشور بهصورت ارزی است و از این طریق گروه توانسته ریسک ناشی از نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی کشور را کاهش دهد.
وی افزود: در مواردی که در تعاملات قراردادی ارز به ریال تبدیل میشود، این تبدیل با نرخ توافقشده انجام میشود؛ زیرا بخشی از هزینههای احداث نیروگاهها ریالی است و ساختار قراردادی از این منظر توجیه اقتصادی خود را دارد.
مدیرعامل مپنا مهمترین بدهکاران ارزی خارجی این گروه را یک شرکت و دولت عراق عنوان کرد و گفت: در خصوص مطالبات مربوط به عراق، ضمانت مجلس سنای این کشور وجود دارد.
وی همچنین شرکت برق حرارتی و وزارت نیرو را از جمله بدهکاران ارزی مپنا در داخل کشور اعلام کرد.
رشد دو برابری فروش و افزایش سودآوری
بهبهانی با تشریح عملکرد مالی مپنا گفت: فروش تلفیقی گروه در سال گذشته به حدود ۱۹۵ همت رسید.
وی افزود: فروش شرکت اصلی نیز در این دوره حدود ۱۰۰ همت بوده که نسبت به سال قبل تقریباً دو برابر شده است.
مدیرعامل مپنا سود خالص تلفیقی گروه در سال گذشته را حدود ۲۲۴ همت اعلام کرد؛ در حالی که این رقم در سال قبل حدود ۸۳ همت بود.
وی سود خالص شرکت اصلی را نیز حدود ۴۴ همت عنوان کرد که نسبت به حدود ۲۹ همت در سال قبل افزایش یافته است.
بهبهانی گفت: حاشیه سود خالص تلفیقی گروه در سال گذشته به حدود ۱۱.۵ درصد رسید، در حالی که این رقم در سال قبل حدود ۷.۹ درصد بود. حاشیه سود خالص شرکت اصلی نیز حدود ۴.۴ درصد گزارش شده است.
وی تأکید کرد: مجموعه این شاخصها نشان میدهد روند رشد در گروه صنعتی مپنا ادامه داشته و انتظار میرود عملکرد مالی و عملیاتی گروه در سال جاری و سالهای آینده نیز بهبود پیدا کند.
سرمایه مپنا به ۱۸ همت میرسد
مدیرعامل مپنا درباره سرمایه این گروه گفت: سرمایه اولیه مپنا در زمان پذیرش در بورس حدود ۷۵۰ تا ۷۹۵ میلیارد ریال بوده و اکنون پس از افزایش سرمایهها به حدود ۶ همت رسیده است.
وی افزود: برنامه افزایش سرمایه ۱۲ همتی برای گروه مپنا در نظر گرفته شده که ۶ همت آن از محل سود انباشته و ۶ همت دیگر از محل تبدیل مطالبات یا آورده نقدی سهامداران تأمین خواهد شد.
به گفته بهبهانی، با اجرای این برنامه سرمایه گروه در نهایت به حدود ۱۸ همت خواهد رسید.
وی همچنین گفت: مپنا در سال ۱۳۸۳ پذیرش شد و نخستین معاملات سهام آن در بورس در سال ۱۳۸۶ انجام شد.
ترکیب سهامداران مپنا
بهبهانی با اشاره به ترکیب سهامداری گروه گفت: حدود ۲۵ درصد سهام مپنا در اختیار سهام عدالت است.
وی همچنین سهم شرکت سرمایهگذاری صنایع برق و آب صبا را حدود ۴۷.۵ درصد و سهم بانک پاسارگاد را حدود ۵.۵ درصد اعلام کرد و گفت سایر سهامداران نیز در ترکیب مالکیت مپنا حضور دارند.
تسویه بخش عمده بدهی مپنا به سهام عدالت
مدیرعامل مپنا میزان بدهی فعلی این گروه به سهام عدالت را حدود یک هزار و ۶۰۰ تا یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
وی افزود: در مدت اخیر حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از این بدهی پرداخت شده است.
بهبهانی گفت: در مجمع روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی مپنا به گروه سهام عدالت تسویه خواهد شد و پس از آن، بدهی باقیمانده به حدود ۱۸۰ میلیارد تومان کاهش مییابد.
وی تأکید کرد: بر اساس زمانبندی انجامشده، باقیمانده بدهی نیز پس از برگزاری مجمع و تا پایان سال تسویه خواهد شد.
مدیرعامل مپنا همچنین گفت: حقوق سهامداران حقیقی بهطور کامل پرداخت شده و در خصوص سهامداران حقوقی نیز حقوق سهامداران بهصورت یکسان و بر اساس برنامه مالی گروه رعایت میشود.
ورود شرکتهای زیرمجموعه مپنا به بورس
بهبهانی از برنامه مپنا برای توسعه حضور شرکتهای زیرمجموعه در بازار سرمایه خبر داد.
وی گفت: شرکتهایی مانند عسلویه مپنا و ایرانیان مپنا پیش از این وارد بازار سرمایه شدهاند و برای برخی دیگر از شرکتها نیز فرآیند پذیرش در بورس در حال انجام است.
مدیرعامل مپنا افزود: شرکتهایی از جمله تولید برق پرند مپنا، تولید انرژیهای تجدیدپذیر مپنا و حفاری مپنا در حال طی مراحل پذیرش هستند.
وی درباره شرکت انرژیهای تجدیدپذیر مپنا گفت: اقدامات مربوط به ورود این شرکت به بازار سرمایه از حدود یک سال و نیم قبل آغاز شده بود و به دلیل برخی ملاحظات و ضرورت آسیبشناسی فرآیند، وقفههایی در این مسیر ایجاد شد، اما اکنون موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
بهبهانی اظهار کرد: تیم مربوطه با جدیت در حال پیگیری است تا فرآیند پذیرش شرکت انرژیهای تجدیدپذیر در کوتاهترین زمان ممکن و با رعایت محدودیتهای زمانی انجام شود و بهزودی اخبار جدیدی در این زمینه اعلام خواهد شد.
وی همچنین از آغاز اقدامات مقدماتی برای ورود چهار شرکت دیگر از مجموعه مپنا به بازار سرمایه خبر داد و گفت: برای این شرکتها اقداماتی مانند ارزشگذاری، ارزیابی، تبدیل ساختار شرکت به سهامی عام و سایر الزامات پذیرش در بورس در حال انجام است.
به گفته مدیرعامل مپنا، تولید برق سنندج مپنا، شرکت آلومینیوم، شرکت واگنسازی و یکی از شرکتهای فعال در حوزه عملیات نفت و گاز در این فرآیند قرار دارند.
رتبه مپنا در میان شرکتهای بزرگ کشور
بهبهانی با اشاره به جایگاه مپنا در میان شرکتهای برتر کشور گفت: این گروه از نظر فروش رتبه سوم، از نظر سودآوری رتبه پنجم، از نظر بیشترین ارزش افزوده رتبه ششم و از نظر بیشترین دارایی رتبه نهم را دارد.
وی همچنین رتبه مپنا از نظر درآمد را چهاردهم اعلام کرد و گفت این مجموعه یکی از ۱۰ شرکت پیشروی کشور محسوب میشود.
مسئولیت اجتماعی مپنا
مدیرعامل مپنا با اشاره به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی این گروه گفت: بازچرخانی آب، کمک به حفظ محیط زیست، اقدامات عامالمنفعه و ارتقای سلامت از جمله برنامههای مپنا در حوزه مسئولیت اجتماعی است.
وی افزود: حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد تصویربرداری MRI و اسکن در مراکز مپنا انجام شده است.
به گفته بهبهانی، مشارکت در مدرسهسازی در مناطق محروم و احداث مراکز آموزش فنی و حرفهای نیز از دیگر اقدامات مسئولیت اجتماعی مپنا است و تاکنون دو واحد آموزش فنی و حرفهای احداث شده است.
مسیر آینده مپنا؛ توسعه کسبوکار و تأمین مالی از بازار سرمایه
بهبهانی در مجموع تأکید کرد که توسعه کسبوکارهای جدید، افزایش سرمایه، بهبود عملکرد مالی، توسعه شرکتهای زیرمجموعه و ورود آنها به بازار سرمایه با هدف افزایش ارزش گروه و استفاده مؤثرتر از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژههای مپنا دنبال میشود.
وی با اشاره به تنوع پرتفوی مپنا گفت: این مجموعه اکنون از نیروگاه و آب تا حملونقل، نفت و گاز، انرژیهای تجدیدپذیر، خودروهای برقی، صنایع دانشبنیان، تجهیزات صنعتی و خدمات تخصصی را در سبد فعالیت خود دارد.
مدیرعامل مپنا همچنین بر ادامه توسعه ظرفیتهای تجدیدپذیر، آب، حملونقل برقی، شبکه هوشمند و مدیریت مصرف، صنایع جدید و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده تأکید کرد؛ مسیری که در کنار توسعه شرکتهای زیرمجموعه در بازار سرمایه، قرار است منابع و ظرفیتهای مالی و فنی لازم برای اجرای پروژههای جدید این گروه را فراهم کند.
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