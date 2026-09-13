به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی لطیفی اظهار کرد: عملیات اکتشاف معادن استراتژیک طلا، مس و مولیبدن در این شهرستان آغاز شده است، مولیبدن ماده‌ای حیاتی در صنعت کامپیوتر است که در صورت بهره‌برداری، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۷۵۰ نفر، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در منطقه خورش رستم خواهد داشت.

وی افزود: با وجودداشتن ۳ شهرک صنعتی، در حال حاضر ۹۶ واحد تولیدی فعال در منطقه داریم که ۵۳۰ نفر را در مشاغلی نظیر تابلوسازی و تولیدات الکتریکی به کار گرفته‌اند و همچنین صادرات مبل از خلخال و فعالیت پررنگ بخش شن و ماسه با در اختیار داشتن ۶۰۰ دستگاه کامیون، از شاخص‌های اقتصادی منطقه است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خلخال گفت: از میان ۲۶ معدن موجود، ۸ پرونده در مرحله اکتشاف هستند که در صورت موفقیت، تحولی بزرگ در اقتصاد شهرستان ایجاد خواهند کرد و در بخش اصناف نیز ۴,۷۸۰ پروانه کسب وجود دارد و انتخابات اتحادیه‌هایی نظیر مشاورین املاک برگزار می‌شود و از فعالان صنفی خواسته شده برای ارتقای جایگاه اتاق اصناف، در انتخابات مشارکت گسترده داشته باشند.

لطیفی در پایان با ورود به بحث نظارت، از به‌کارگیری هوش مصنوعی و سامانه برآورد برای پایش دقیق عملکرد نانوایی‌ها خبر داد و تأکید کرد: نانوایی‌ها باید استاندارد ۸۵ نمره را حفظ کنند و از تخلفاتی نظیر عرضه نامتعارف نان، مغایرت در خریدوفروش آرد و عدم رعایت ساعات کاری در روستاها، به‌شدت پرهیز کنند.