  1. استانها
  2. کرمان
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

کشف قطعه امنیتی دستگاه PET/CT در عملیات ضربتی کارآگاهان کرمانی

کشف قطعه امنیتی دستگاه PET/CT در عملیات ضربتی کارآگاهان کرمانی

کرمان-  رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از موفقیت عملیات ویژه کارآگاهان در کشف و باز پس‌گیری دانگل امنیتی و حیاتی دستگاه پیشرفته PET/CT خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید رضا میرحبیبی، با اشاره به موفقیت عملیات ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی کرمان در کشف و باز پس‌گیری دانگل امنیتی و حیاتی دستگاه پیشرفته PET/CT گفت: این قطعه تخصصی که مربوط به سیستم رمزگذاری و مدیریت داده‌های دستگاه مذکور است، پیش از راه‌اندازی نهایی سرقت شده بود که نبود آن عملاً امکان بهره‌برداری از این تجهیزات پیشرفته پزشکی را سلب می‌کرد.

وی افزود: با توجه به اهمیت مرکز پزشکی هسته‌ای «کمک» در جنوب شرق کشور و نقش کلیدی این دستگاه در تشخیص سرطان، پلیس آگاهی با تشکیل واحد عملیاتی ویژه و انجام تحقیقات فنی و میدانی گسترده، موفق به شناسایی و کشف قطعه مسروقه شد.

وی افزود: بازپس‌گیری این تجهیزات، از توقف یک پروژه مهم درمانی و جلوگیری از اختلال در برنامه بهره‌برداری از این مرکز جلوگیری کرد و پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 6946126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها