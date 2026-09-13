به گزارش خبرنگار مهر، محمد منان رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در آیین تکریم تلاشگران تأمین و توزیع ارزاق عمومی در تالار امام جواد (ع) استانداری، فشارهای وارده بر سفره اقشار مستضعف را واقعیتی تلخ ناشی از محاصره همهجانبه دشمن دانست و اظهار داشت: هرچند تحریمهای ظالمانه سختیهای معیشتی متعددی را رقم زده، اما تولیدکنندگان با ایفای مسئولیت اجتماعی خویش در میدان حاضر شدند و اجازه ندادند معیشت مردم دچار انقطاع شود.
نماینده مردم قم در مجلس به دغدغههای فزاینده پیش از آغاز نبرد ۴۰ روزه در خصوص اقلام راهبردی سبد غذایی اشاره کرد و گفت: در جلسات مشترک با مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی، هشدارهای نگرانکنندهای پیرامون افت نرخ جوجهریزی و احتمال قحطی مصنوع پروتئینی در کشور مطرح بود که مدیریت آن عزمی همگانی را میطلبید.
این نماینده خانه ملت ازخودگذشتگی زنجیره تأمین در کشاکش بحرانهای ارزی و کمبود نهادهها را ستودنی خواند و افزود: پرورشدهندگان دام و طیور و صنایع وابسته با غیرت دینی و ملی مانع از شکلگیری شوک کمبود کالا شدند و کشور را از پرتگاه بحرانهای پیشبینیشده با سربلندی عبور دادند.
رئیسی فداکاری مالی کارآفرینان در عرضه تولیدات زیر قیمت تمامشده را نشان از عمق میهندوستی آنان دانست و تصریح کرد: بسیاری از بهرهبرداران با وجود تحمیل ضررهای مستقیم مالی، به عرضه بدون وقفه کالا پرداختند تا سفره ملت آسیب نبیند و نماد بارزی از ایثار را به نمایش گذاشتند.
جهاد فعالان صنایع غذایی همسنگ ایثار نیروهای مسلح است؛ ایران در بنبست محاصره قرار نمیگیرد
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی مجاهدتهای خاموش زنجیره تأمین را سرمایه اجتماعی راهبردی توصیف کرد و بیان داشت: پایداری در سنگر تأمین معاش شهروندان در آوردگاههای جنگی و فشارهای ارزی، همتراز با حماسهآفرینی رزمندگان در میدان رزم است و پشتوانهای مستحکم برای استقلال کشور قلمداد میشود.
وی بنبست کنونی در جبهه مستکبران غربی و صهیونیستها را نشانهای از نصرت پروردگار دانست و خاطرنشان کرد: تجربه این نبرد نشان داد توطئههای نظامی و اقتصادی دشمن به ضد خود بدل شده و افقهای امیدبخشی از گشایش و پیروزی در برابر ملت مقاوم ایران پدیدار گشته است.
رئیسی با یادآوری موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی در معادلات جهانی تأکید کرد: تلاقی ویژگیهای منحصربهفرد ژئوپلیتیکی، غنای ذخایر زمینی، ساختار جمعیتی پرانگیزه و فرهنگ مقاومت، ایران را به کشوری غیرقابل انزوا و تسخیرناپذیر تبدیل کرده است.
وی پرهیز از محاسبات غلط و شناخت داراییهای بومی را امری حیاتی ارزیابی نمود و ادامه داد: کشور ما در میان رتبههای برتر داراییهای طبیعی جهان جای گرفته و تلفیق این توانمندی با اراده ایمانی ملت، قدرت ایستادگی در برابر سختترین تنگناها را به ارمغان آورده است.
لزوم رفع ناترازیهای درونی برای حمایت از اقشار ضعیف
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تفکیک فشارهای خارجی از نقایص اجرایی دستگاهها گفت: نباید همه نارساییهای حوزه معیشت و تولید را به پای محاصرههای بیرونی و شرایط نبرد گذاشت، چرا که بخشی از گرهها به ضعف کارآمدی و ناترازیهای مدیریتی ارتباط دارد.
وی اقدام عاجل مدیران در حل پروندههای فارغ از شرایط تحریمی را مطالبه صریح جامعه خواند و اظهار داشت: دستاندرکاران اجرایی مکلف هستند موانع بوروکراتیکی را که ناشی از کمکاریهای داخلی است فوراً از میان بردارند تا باری مضاعف بر دوش فعالان اقتصادی تحمیل نگردد.
رئیسی در پایان از انسجام پدیدآمده در مهار بحران غذایی تمجید کرد و یادآور شد: مقاومت کمنظیر متولیان امر تأمین و توزیع کالاهای اساسی نگذاشت آرامش روانی شهروندان در کشاکش تهدیدها مخدوش شود و این همبستگی ضامن ماندگاری چرخه معیشت ملی خواهد بود.
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