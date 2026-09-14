  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۶

حسینی:مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین پلکانی افزایش می‌یابد

حسینی:مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین پلکانی افزایش می‌یابد

کاشان-رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به این جمع‌بندی رسید که اگر امکان افزایش مبلغ کالابرگ برای همه اقشار درآمدی وجود ندارد،برای چند دهک درآمدی مبلغ کالابرگ به‌صورت پلکانی افزایش یابد.

سید شمس الدین حسینی در حاشیه سفر به کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از راه‌هایی که دشمن آمریکایی برای اعمال فشار بر ملت ایران اتخاذ کرده، محاصره دریایی بود و تصور می‌کرد با اجرای این طرح می‌تواند تجارت ایران را به‌طور کامل متوقف کند، اما گستردگی مرزهای کشور موجب شد بخشی از این فشار از مسیر توسعه مبادلات در مرزهای زمینی کاهش پیدا کند.

وی افزود: دشمن همچنان با روش‌های دیگری از جمله وضع مقررات تحریمی جدید که از آن تحت عنوان «طرد اقتصادی» یاد می‌شود، تلاش می‌کند مسیرهای زمینی تجارت ایران را نیز دشوار کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی کشورها در گام نخست محدودیت‌هایی در این زمینه ایجاد کردند، اما با توجه به رایزنی‌ها و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، امیدواریم دستگاه‌های مسئول بتوانند این محدودیت‌ها را کاهش داده و برطرف کنند.

وی تأکید کرد: ایران با توجه به برخورداری از مرزهای متعدد و ظرفیت‌های مختلف تجاری، تلاش می‌کند از مسیرهای متنوع مرزی بر این مشکلات غلبه کند.

افزایش پلکانی کالابرگ برای دهک‌های پایین

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت کالابرگ نیز گفت: آنچه در قانون پیش‌بینی شده این است که در صورت افزایش نرخ ارز، متناسب با منابعی که استحصال می‌شود، مبالغ کالابرگ نیز افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مجموعه شرایط، از جمله جنگ و مباحثی مانند محاصره اقتصادی، درآمد ارزی دولت کاهش پیدا کرد؛ بنابراین اگرچه نرخ ارز افزایش یافت اما منابع ارزی دولت کاهش پیدا کرد و این مسئله موجب شد دولت برای تأمین منابع مورد نیاز افزایش مبلغ کالابرگ با محدودیت مواجه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال با توجه به رایزنی‌های انجام‌شده و اینکه فشار اقتصادی فقط متوجه دولت نیست و خانوارها نیز با فشارهای معیشتی مواجه هستند، در نهایت دولت به این جمع‌بندی رسید که اگر امکان افزایش مبلغ کالابرگ برای همه اقشار درآمدی وجود ندارد، دست‌کم برای چند دهک درآمدی پایین، مبالغ کالابرگ به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند.

وی گفت: دولت این موضوع را اعلام کرده و ما نیز آن را پیگیری خواهیم کرد تا ان‌شاءالله اجرایی شود.

آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت

حسینی در ادامه درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار کرد: مجلس در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت تصمیم گرفته و این طرح در مجلس به تصویب رسیده است.

وی افزود: شورای نگهبان نیز با این طرح موافقت کرده بود، اما کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن ایرادهایی را مطرح کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز تأمین کنند.

وی تأکید کرد: مجلس طرح ساماندهی کارکنان دولت را تصویب کرده است و بر اساس آن، تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی مورد توجه قرار گرفته و پیگیری‌ها برای نهایی شدن این موضوع ادامه دارد.

کد مطلب 6946423

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد علی IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      35 0
      پاسخ
      اگر شما مثل مازندگی می کردید فوراخودکشی می کردید ایثار گری دارم مستاجر م حقوقم به اندازه اجاره است هیچ کس درک نمی کند
    • علی IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      28 1
      پاسخ
      بخدا هیچی تو سفره مون نیست فقط میدوییم بدبخت شدیم نون گوجه هم گیر نمیاد چیکار کنیم ملت امام حسین علیه السلام کمک کنید
    • صالح IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      21 1
      پاسخ
      سلام واقعا بامدرک لیسانس وبا 24 سال سابقه کار و خانواده 4 نفره که 2تا دانش آموز داریم حق ما 30 تومن حقوق هست، که فقط میشه نون و پنیر خورد....
      • IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
        1 0
        ما ۶ نفریم مستمری ۲۴ میلیون مستمری ،،،۳ نفراز خانواده بیماری صعب العلاج دارن پول نداریم بریم دکتر
    • سعید IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      12 2
      پاسخ
      سلام هیچی نگویم بهتره شاید مسئولین به خودشان بیایند از این وضعیت و نارضایتی جامعه .
    • IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      11 1
      پاسخ
      من دهک هشت هستم بخدا ندارم دیگه گوشت ومرغ وحبوبات بخرم نمیتونم شکم سه نفر دیگه رو سیر کنم حالا هر چی میدید بدین به چند دهک پایین ما هم نگاه کنید
    • IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      14 3
      پاسخ
      آخه خیلی دهک بندی هاتون عادلانه‌اس که حالا میخوایید به دهک های پایین بیشتر کمک کنید.همسایه ما دهک سه هستش ماشین و خونه داره.درآمدش هم خوبه ولی دهک ۳.. ما دهک شش هستیم ماشین نداریم درآمد هم بازنشستگی! این عادلانه‌است؟ اصلا دهک چهار با دهک سه چقدر تفاوت داره که شما به 1 تا 3 رسیدگی میکنید ولی 4 به بعد ثروتمند محسوب میشن؟!
    • محمد IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      16 1
      پاسخ
      الان پنج ماه هست که میخوان مبلغ کالا برگ افزایش بدن .
    • انسان باشیم IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      7 0
      پاسخ
      با3تا بچه در آمد ناچیز من موندم چجوری شدم دهک10،چرا یارانه مون را1سال حذف کردید،
    • DE ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      13 0
      پاسخ
      برای افزایش قیمت ها سریع انجام می‌شود اما برای افزایش کالابرگ به کندی و کم ترین میزان
    • جعفر IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      11 0
      پاسخ
      پس چراگرونی هاتون پلکانی نمیره بالا همه چیز یک شب ه می‌ره بالا ولی تنها چیزی که بالا نمیره حق مردم بدبخت هستش
    • مسعود فلاح IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      5 2
      پاسخ
      37 سالمه ن بیمه ن شغل درست حسابی با مدرک لیسانس ماهی 10 تومن اجاره میدم 2 تا بچه شیر خوار دارم خودمو بکشم 40 میلیون در میارم ازاد فقط برای دو تا بچه شیر خوارم خرج میکنم 2 ساله لباس برای خودم و خانمم نخریدم از همه چی قناعت میکنم از عید تا حالا گوشت ندیدم
    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      7 0
      پاسخ
      دهک های هشت و نه هم خیلی تحت فشار اقتصادی هستند با این یه میلیون شاید یه تخم مرغ و پنیر تا سر ماه بشه خرید یعنی اگر به جاش مرغ بخری دیگه تخم مرغ و پنیر نمیتونی بخری. گوشت که دیگه هیچ
    • دنیای تلخ IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      5 0
      پاسخ
      خوب اضافه کنید فقط حرف نباشه من که سرپرستی معلول باید با زندگی خداحافظی کنم واقعا از این وضعیت خسته شدم
    • بهرام عیسوندی IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      4 0
      پاسخ
      سلام آقای حسینی بنده شهروند اندیمشک هستم در جنگ رمضان سقف و دیوار خانه ام آسیب‌ دیده چهار ماه پیش کارشناس بنیاد مسکن آمده بازدید کرده شماره حساب گرفته ولی تا حالا هیچ خسارتی بهم پرداخت نکردند درضمن پرونده به نام مادرم هست
    • US ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      1 0
      پاسخ
      دهک های پایین حالا مثلا کیه پارسال ما دهک سه بودیم یکدفعه دولت برد دهک هفت اعتراض زدیم یک دهک آورد پایین
    • مصطفی IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 0
      پاسخ
      مگر گرانی پلکانی بالا می‌رود که کالابرگ پلکانی برود بالا.شب میخوابی،صبح بیدار میشوی میبینی جنس دو برابر شده.
    • IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      1 0
      پاسخ
      خواهش می کنیم مبلغ کالابرگ هر فرد ایرانی که در ایران سکونت دارد را در هر ماه ۲میلیون و پانصد هزار تومان تعیین کنید یعنی یک خانواده ۴ نفره در هر ماه ۱۰ میلیون تومان کالابرگ دریافت کند . امیدواریم این رقم برای همه ایرانیان ساکن در این کشور یکسان باشد .
    • اتنا IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      2 0
      پاسخ
      سلام ما هیچی نداریم دهک ۳ بودیم دهک ۵ شدیم شوهرم گارگر اصلا کار نیست اجاره نشینیم هیچی نداریم بخوریم
    • علی بیات IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      1 0
      پاسخ
      من از کار بیکار شدم یک ماشین پراید 88دارم که دوروزکارمیکنم بااسنپ خراب میشه مستاجرهستم بعد دهک سه هستم بعضی هارامیشناسم وضعشان خوب است دهک دو واقعا بااین وضع باید چکارکنیم
    • جواد IR ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      چطور بنزین رو زیر یک ماه بردین بالا اما کالا برگ و 6ماه هی میگین میبریم بالا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها