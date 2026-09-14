سید شمس الدین حسینی در حاشیه سفر به کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از راه‌هایی که دشمن آمریکایی برای اعمال فشار بر ملت ایران اتخاذ کرده، محاصره دریایی بود و تصور می‌کرد با اجرای این طرح می‌تواند تجارت ایران را به‌طور کامل متوقف کند، اما گستردگی مرزهای کشور موجب شد بخشی از این فشار از مسیر توسعه مبادلات در مرزهای زمینی کاهش پیدا کند.

وی افزود: دشمن همچنان با روش‌های دیگری از جمله وضع مقررات تحریمی جدید که از آن تحت عنوان «طرد اقتصادی» یاد می‌شود، تلاش می‌کند مسیرهای زمینی تجارت ایران را نیز دشوار کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی کشورها در گام نخست محدودیت‌هایی در این زمینه ایجاد کردند، اما با توجه به رایزنی‌ها و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، امیدواریم دستگاه‌های مسئول بتوانند این محدودیت‌ها را کاهش داده و برطرف کنند.

وی تأکید کرد: ایران با توجه به برخورداری از مرزهای متعدد و ظرفیت‌های مختلف تجاری، تلاش می‌کند از مسیرهای متنوع مرزی بر این مشکلات غلبه کند.

افزایش پلکانی کالابرگ برای دهک‌های پایین

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت کالابرگ نیز گفت: آنچه در قانون پیش‌بینی شده این است که در صورت افزایش نرخ ارز، متناسب با منابعی که استحصال می‌شود، مبالغ کالابرگ نیز افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مجموعه شرایط، از جمله جنگ و مباحثی مانند محاصره اقتصادی، درآمد ارزی دولت کاهش پیدا کرد؛ بنابراین اگرچه نرخ ارز افزایش یافت اما منابع ارزی دولت کاهش پیدا کرد و این مسئله موجب شد دولت برای تأمین منابع مورد نیاز افزایش مبلغ کالابرگ با محدودیت مواجه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال با توجه به رایزنی‌های انجام‌شده و اینکه فشار اقتصادی فقط متوجه دولت نیست و خانوارها نیز با فشارهای معیشتی مواجه هستند، در نهایت دولت به این جمع‌بندی رسید که اگر امکان افزایش مبلغ کالابرگ برای همه اقشار درآمدی وجود ندارد، دست‌کم برای چند دهک درآمدی پایین، مبالغ کالابرگ به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند.

وی گفت: دولت این موضوع را اعلام کرده و ما نیز آن را پیگیری خواهیم کرد تا ان‌شاءالله اجرایی شود.

آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت

حسینی در ادامه درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار کرد: مجلس در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت تصمیم گرفته و این طرح در مجلس به تصویب رسیده است.

وی افزود: شورای نگهبان نیز با این طرح موافقت کرده بود، اما کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن ایرادهایی را مطرح کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز تأمین کنند.

وی تأکید کرد: مجلس طرح ساماندهی کارکنان دولت را تصویب کرده است و بر اساس آن، تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی مورد توجه قرار گرفته و پیگیری‌ها برای نهایی شدن این موضوع ادامه دارد.