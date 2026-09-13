راز نفوذ ناپذیری قرآن در برابر تحریف؛ از گذشته تا آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین نیکنام غروب یکشنبه در اختتامیه بخش آوایی بانوان سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، قرآن کریم را محور فعالیت‌های این جشنواره دانست و اظهار کرد: قرآن سرشار از حق و حقیقت است و هیچ باطلی در آن راه ندارد.

وی با استناد به آیه ۴۲ سوره فصلت افزود: تعبیر «لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ» نشان می‌دهد قرآن از هر جهت در برابر تحریف، دروغ و مطالب خلاف حقیقت مصون است و این مصونیت از زمان نزول تا پایان جهان ادامه خواهد داشت.

رئیس کارگروه قرآن، عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به آیات دیگری از قرآن درباره نبود تردید و اختلاف در این کتاب، توضیح داد: قرآن کتابی محکمی که در برابر تغییر و تبدیل آیات و هرگونه ناهماهنگی و تناقض نفوذناپذیر است و همین ویژگی، جایگاه آن را به‌عنوان کتاب هدایت و حقیقت تثبیت می‌کند.

نیکنام همچنین با اشاره به روایاتی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) درباره آیه ۴۲ سوره فصلت بیان کرد: نه مطالب کتاب‌های پیشین آسمانی می‌تواند قرآن را باطل کند و نه در آینده کتابی نوشته خواهد شد که بر قرآن خط بطلان بکشد؛ چراکه اخبار قرآن درباره گذشته و پیشگویی‌های آن درباره آینده، از باطل مصون است.

وی با استناد به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره این آیه تأکید کرد: قرآن قانونی الهی است که هیچ قانون بشری نمی‌تواند بر آن خط بطلان بکشد؛ بنابراین بالاترین قانون، قرآن است و قوانین باید بر مبنای این کتاب الهی تنظیم و تدبیر شوند.