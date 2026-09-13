به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره ابهام مطرح شده مبنی بر حذف سهمیه ۳ و ۵ هزار تومانی خودروهای بالای یک میلیارد تومان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

تمام خودروهای سواری شخصی موجود بجز خودروهای دولتی، وارداتی و مناطق آزاد و خودروی دوم به بعد مالکین چند خودرو، مشمول ۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سهمیه ۳۰۰۰ تومانی می‌شوند.

درباره خودروهای سواری شخصی تازه تولید شده که پیش از این سقف یک میلیارد تومان برای اختصاص سهمیه به آن تعیین شده بود نیز به دلیل تغییرات بازار موضوع افزایش سقف قیمت یاد شده از طریق کارگروه ذی‌ربط در دست بررسی می‌باشد.

لازم به تاکید است نحوه و میزان تخصیص سهمیه سوخت نسبت به گذشته هیچ تغییری نداشته و صرفا نرخ سوم از ۵ به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.