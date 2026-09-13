  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰

توضیح شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره ابهامات حذف سهمیه بنزین

توضیح شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره ابهامات حذف سهمیه بنزین

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی اطلاعیه‌ای به خبر حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره ابهام مطرح شده مبنی بر حذف سهمیه ۳ و ۵ هزار تومانی خودروهای بالای یک میلیارد تومان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

تمام خودروهای سواری شخصی موجود بجز خودروهای دولتی، وارداتی و مناطق آزاد و خودروی دوم به بعد مالکین چند خودرو، مشمول ۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سهمیه ۳۰۰۰ تومانی می‌شوند.

درباره خودروهای سواری شخصی تازه تولید شده که پیش از این سقف یک میلیارد تومان برای اختصاص سهمیه به آن تعیین شده بود نیز به دلیل تغییرات بازار موضوع افزایش سقف قیمت یاد شده از طریق کارگروه ذی‌ربط در دست بررسی می‌باشد.

لازم به تاکید است نحوه و میزان تخصیص سهمیه سوخت نسبت به گذشته هیچ تغییری نداشته و صرفا نرخ سوم از ۵ به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.

کد مطلب 6946281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 1
      پاسخ
      به نفع افراد ضعیف باشد
    • حمیدرضا IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 0
      پاسخ
      من ۲۰۷ دارم صفر چرا بنزین سهمیه من نمیدیدفقط۱۱۰ لیتر ۱۰ تومنی داره ۳ ماه دارم آزاد میزنم . بعد اطلاعیه میدید خودروی زیر ۸۵ فرسوده هست بنزین تعلق نمیگیره بره ثبت نام کنه. خوب ثبت نام کرده از اون ور ماشین صفر تحویل میدید سهمیه نداره . این چه فکری که شما میکنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها