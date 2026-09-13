به گزارش خبرگزاری مهر، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی «ان‌بی‌سی نیوز» درباره ادامه جنگ علیه ایران اظهار نظر کرد.

جانسون در پاسخ به این پرسش که آیا دولت دونالد ترامپ برای ادامه جنگ علیه ایران هر میزان بودجه‌ای را که از کنگره درخواست کند دریافت خواهد کرد، پاسخ منفی داد.

وی مدعی شد: «جنگ ادامه پیدا نمی‌کند. اکنون در تلاشیم وضعیتی را که تا اینجا موفقیتی بزرگ بوده است، به نتیجه برسانیم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حجم کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان بسیار پایین‌تر از سطح پیش از آغاز جنگ قرار دارد و روند افزایش قیمت بنزین و نفت نیز ادامه یافته است.

بر اساس نظرسنجی اخیر «ان‌بی‌سی نیوز»، ۶۹ درصد از آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت جنگ توسط دولت ترامپ ناراضی هستند.

میانگین قیمت بنزین در آمریکا نیز به ۴.۳۱ دلار در هر گالن رسیده که نسبت به زمان آغاز جنگ، ۱.۳۳ دلار افزایش یافته است.

جانسون درباره افزایش قیمت سوخت اذعان کرد: «باید اطمینان حاصل کنیم قیمت بنزین در سطح معقولی باشد. این همان موضوعی است که رئیس‌جمهوری آمریکا هر روز در راستای آن تلاش می‌کند.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، هفته گذشته در گردهمایی جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای مدعی شده بود که جنگ «خیلی زود پس از انتخابات» پایان خواهد یافت.

جانسون در پاسخ به این پرسش که آیا اطمینان دارد جنگ تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ پایان می‌یابد، گفت: «البته، ما قطعاً برای تحقق این امر برنامه‌ریزی می‌کنیم.»

وی افزود: «البته که دوست دارم این جنگ همین امروز تمام شود، یا قطعاً پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به پایان برسد. اما تا آن زمان فقط ۵۰ روز باقی مانده است، بنابراین باید در این مورد واقع‌بین باشیم.»

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه گفت: «این جنگ وضعیتی پیچیده‌ دارد.»

جانسون همچنین مدعی شد: «معتقدیم که این مسئله به‌زودی حل‌وفصل خواهد شد. رئیس‌جمهور اعلام کرده بلافاصله پس از انتخابات این جنگ تمام خواهد شد و قطعاً دعا می‌کنم و امیدوارم که همین‌طور باشد.»

ترامپ نیز امروز (یکشنبه) در جریان سفر خود به ایرلند برای انجام دیدارها و تماشای مسابقات گلف، ادعا کرد که جنگ با ایران ممکن است پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای یا اندکی پس از آن پایان یابد.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که تهران هیچ‌گونه تمایلی به دستیابی به توافق با تحمیل شروط واشنگتن ندارد. با این حال، رئیس‌جمهوری آمریکا مدعی است که ایران بسیار مشتاق دستیابی به توافق است و به‌طور مداوم تماس می‌گیرد و خواستار توافق است.