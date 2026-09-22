به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پیش از ظهر امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال گسترده از طرح پویش جانفدا اظهار کرد: به حمدالله عدد قابل توجه و اعجابآوری در کشور و از جمله استان خوزستان شکل گرفت و تعداد پرشمار و بینظیری ثبتنام کردند که به عنوان جانفدا از میهن، حریم ولایت، نظام مقدس و تمامیت ارضی کشور تا پای جان دفاع کنند.
وی با تأکید بر اهمیت این ظرفیت مردمی تصریح کرد: این یک ظرفیت عظیم و بینظیری است که دشمن هیچگاه در مخیلهاش خطور نمیکرد که چنین پتانسیل مردمی عظیمی در کنار نیروهای مسلح وجود داشته باشد.
استاندار خوزستان ضمن دعوت عمومی از اقشار جامعه بیان کرد: از همه مردم مقاوم، سلحشور و قهرمان استان دعوت میکنم که در مراسم تجمع جانفدایان استان با شکوه و ازدحام شرکت کنند تا یک بار دیگر عظمت مقاومت و ایستادگی مردم را به رخ دشمنان بکشند.
نظر شما