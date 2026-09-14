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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۰۷

خراسان جنوبی ۵۰۰ تشکل مردم‌نهاد دارد

خراسان جنوبی ۵۰۰ تشکل مردم‌نهاد دارد

بیرجند- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی از فعالیت ۵۰۰ تشکل مردم‌نهاد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی‌راد یکشنبه شب در آیین تشکیل شعبه استانی جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت خراسان جنوبی که با حضور فرمانداران شهرستان‌های استان برگزار شد، اظهار کرد: سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور به خراسان جنوبی با توجه به اختصاص هزار و ۵۶ میلیارد تومان اعتبار، سفری پربرکت برای استان است.

وی خیران را سرمایه‌های ارزشمند و ماندگار دانست و افزود: ۵۰۰ تشکل و سازمان مردم‌نهاد در خراسان جنوبی فعالیت دارند و این در حالی است که تنها یک درصد جمعیت کشور در این استان سکونت دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های اصلی دولت چهاردهم، مردم‌محوری است و با کمک خیران و مشارکت بخش خصوصی، میزان فعالیت‌های خیرخواهانه در استان افزایش یافته است.

شرافتی‌راد گفت: با توجه به تأکید استاندار خراسان جنوبی، شعبه‌های شهرستانی جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت نیز با کمک ائمه جمعه و فرمانداران در شهرستان‌های استان تشکیل خواهد شد.

کد مطلب 6946388

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