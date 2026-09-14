به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتیراد یکشنبه شب در آیین تشکیل شعبه استانی جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت خراسان جنوبی که با حضور فرمانداران شهرستانهای استان برگزار شد، اظهار کرد: سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور به خراسان جنوبی با توجه به اختصاص هزار و ۵۶ میلیارد تومان اعتبار، سفری پربرکت برای استان است.
وی خیران را سرمایههای ارزشمند و ماندگار دانست و افزود: ۵۰۰ تشکل و سازمان مردمنهاد در خراسان جنوبی فعالیت دارند و این در حالی است که تنها یک درصد جمعیت کشور در این استان سکونت دارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی تصریح کرد: یکی از سیاستهای اصلی دولت چهاردهم، مردممحوری است و با کمک خیران و مشارکت بخش خصوصی، میزان فعالیتهای خیرخواهانه در استان افزایش یافته است.
شرافتیراد گفت: با توجه به تأکید استاندار خراسان جنوبی، شعبههای شهرستانی جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت نیز با کمک ائمه جمعه و فرمانداران در شهرستانهای استان تشکیل خواهد شد.
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