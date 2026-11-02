به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در بیست و نهمین جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن که با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، معاونان وزیر راه و شهرسازی و مدیران کل ستادی و استانی برگزار شد، بر ضرورت رفع موانع اجرایی و تعیین تکلیف پروژه‌های مسکن حمایتی تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات گذشته در همکاری با بنیاد مسکن به‌عنوان کارگزار طرح‌های حمایتی مسکن گفت: دست‌کم دو سال پیش، هنگام ارزیابی اقدامات قبلی، مشکلات متعددی در همکاری با این نهاد وجود داشت. با وجود تلاش‌های انجام‌شده، موضوعاتی از جمله نرخ کارگزاری در استان‌های مختلف، نحوه اجرای طرح‌های حمایتی به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، تفاوت در میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، شیوه ساخت‌وساز و مشارکت و همچنین نبود هماهنگی کافی با معاونت مسکن و ساختمان مطرح بود.

پایش اراضی الحاق‌شده به محدوده شهرها

وزیر راه و شهرسازی، هماهنگی میان معاونت مسکن و ساختمان و بنیاد مسکن را از اقدامات مؤثر در روند اجرای طرح‌ها دانست و به پایش اراضی الحاق‌شده به محدوده شهرها اشاره کرد.

صادق اظهار کرد: بخشی از اراضی، مراحل قانونی الحاق به محدوده را طی کرده بودند، اما این فرایند در برخی موارد بدون بررسی‌های کارشناسی کافی انجام شده بود. ازاین‌رو، در یک بازه زمانی مشخص، امکان ساخت‌وساز در این اراضی و انطباق آمار اعلام‌شده در سامانه تم با ظرفیت واقعی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: اگرچه در ابتدا آمار اراضی الحاق‌شده قابل‌توجه بود، اما بررسی‌های فنی نشان داد در بخشی از این اراضی، به دلایل مختلف امکان ساخت‌وساز وجود ندارد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، پس از پایش، میزان اراضی قابل استفاده در سامانه تم ثبت شده است و اطلاعات مربوط به آن در فرایند ثبت‌نام‌های بعدی و برای متقاضیانی که در صف انتظار 700 هزار نفری پس از 830 هزار متقاضی قرار دارند، به‌زودی اعلام خواهد شد.

حذف کارگزاری برای دهک‌های یک تا چهار

صادق با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در شیوه کارگزاری طرح‌ها گفت: با هماهنگی بنیاد مسکن، کارگزاری مربوط به دهک‌های یک تا چهار حذف شد که اقدام مؤثری در حمایت از اقشار کم‌درآمد بود. همچنین میزان کارگزاری‌ها در پروژه‌های مختلف به‌صورت جداگانه مورد بازنگری قرار گرفت.

وی تأکید کرد: با توجه به تعامل میان بنیاد مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی، نباید هیچ پروژه‌ای در استان‌ها باقی بماند که به دلیل اختلاف یا ناهماهنگی میان این دو مجموعه با مشکل مواجه باشد.

وزیر راه و شهرسازی تعیین تکلیف مسائل مربوط به دهک‌های یک تا چهار، آماده‌سازی و تهاتر زمین را ضروری دانست و اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، باید به چشم‌انداز افتتاح پروژه‌ها دست پیدا کنیم.

ضرورت رفع بلاتکلیفی متقاضیان

وی از مدیران استانی خواست مشکلات باقی‌مانده در پروژه‌ها، حتی در یک یا دو سایت مسکونی، را برطرف کنند و گفت: پیام‌های منتشرشده از سوی مردم در فضای مجازی نشان می‌دهد همچنان در برخی سایت‌ها موضوعاتی مانند آورده متقاضیان، تأمین زیرساخت‌ها و نوع پیامک‌های ارسالی تعیین تکلیف نشده است.

صادق با تأکید بر ضرورت رصد این مسائل افزود: مدیران استان‌ها باید گزارش‌های لازم را ارائه دهند تا پس از گذشت هفت سال از آغاز پروژه‌های مسکن ملی و دو سال از اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن، هیچ سایتی وجود نداشته باشد که متقاضیان آن همچنان در بلاتکلیفی به سر ببرند.

تأکید بر اصلاح نحوه ارسال پیامک به متقاضیان

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود، به پیامک‌های ارسالی ادارات کل راه و شهرسازی برای متقاضیان مسکن اشاره کرد و خواستار صحت‌سنجی و بررسی محتوای این پیامک‌ها شد.

وی گفت: ارسال پیامک‌هایی که در آن از متقاضیان خواسته می‌شود مبالغ 500 میلیون یا یک میلیارد تومان را به‌صورت یکجا واریز کنند، با توجه به شرایط اقتصادی، اساساً امکان‌پذیر نیست.

صادق تأکید کرد: حتی در پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آن‌ها به 80 یا 90 درصد رسیده است، مبالغ موردنیاز باید متناسب با موعد افتتاح پروژه‌ها در ماه‌های مختلف تقسیم‌بندی شود. در این زمینه باید شرایط متقاضیان را نیز در نظر گرفت.

ضرورت تسهیل واگذاری زمین به پیمانکاران

وی در ادامه، درباره تخصیص و واگذاری زمین اظهار کرد: واگذاری زمین به پیمانکاران با هدف تسهیل روند اجرای پروژه‌ها انجام می‌شود و زمان واگذاری زمین در پیشبرد اقدامات اهمیت دارد. بنابراین، در مواردی که واگذاری زمین به مصوبه نیاز دارد، باید این مصوبات در زمان مناسب به تصویب برسند.