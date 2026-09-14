به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، در پی انتشار برخی اخبار مربوط به بستهشدن مرز گرجستان به روی کامیونهای ایرانی، سیده فاطمه مقیمی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان از تردد کامیونهای ایرانی در این مسیر خبر داد و گفت: تاکنون هیچ اطلاعیهای درباره توقف یا ممنوعیت تردد کامیونها از مرز گرجستان به این اتاق اعلام نشده است.
وی درباره آخرین وضعیت عبور و مرور در مرز گرجستان، گفت: اگرچه توقف پروازها به این کشور اعلام شده است، اما تاکنون هیچ موردی مبنی بر توقف تردد کامیونها گزارش نشده است.
این فعال اقتصادی افزود: حتی روز گذشته نیز کامیونهای ایرانی در مسیر گرجستان حرکت کرده و وارد این کشور شدهاند و در این زمینه با مشکلی مواجه نشدهاند.
رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان تصریح کرد: تاکنون هیچ ممنوعیت یا توقفی برای تردد کامیونها در مرز گرجستان اعلام نشده است.
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