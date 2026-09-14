رستگاری: حجم آب دریاچه ارومیه به ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستگاری روز دوشنبه با اشاره به وضعیت خوب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته، افزود: حجم آب دریاچه در زمان مشابه سال گذشته ۳۱۰ میلیون مترمکعب بود که امسال ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون مترمکعب بیشتر شده است.

وی با اشاره به تراز قابل توجه دریاچه ارومیه در سال جاری اضافه کرد: تراز دریاچه ارومیه نیز طبق آخرین پایش صورت گرفته به ۱۲۷۰ متر و ۶۳ سانتی متر رسیده که یک متر و هشت سانتی متر بیشتر از زمان مشابه سال گذشته برآورد می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: میزان افزایش آب در پایش اخیر نسبت به ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۴) نیز یک متر و ۱۳ سانتی متر افزایش یافته است.

رستگاری با بیان اینکه پهنه دریاچه ارومیه در حال حاضر ۲ هزار و ۷۰ کیلومتر مربع است،‌ اظهار کرد: این میزان در زمان مشابه سال گذشته فقط ۵۰۲ کیلومتر مربع بود که آمار کنونی بسیار امید بخش است.

وی گفت: با توجه به این آمار، پهنه دریاچه ارومیه هم در یک سال اخیر بیش از چهار برابر شده است.