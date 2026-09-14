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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۵

رستگاری: حجم آب دریاچه ارومیه به ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب رسید

رستگاری: حجم آب دریاچه ارومیه به ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب رسید

ارومیه- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر دریاچه ارومیه ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب آب دارد که ۸.۶ برابر زمان مشابه سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستگاری روز دوشنبه با اشاره به وضعیت خوب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته، افزود: حجم آب دریاچه در زمان مشابه سال گذشته ۳۱۰ میلیون مترمکعب بود که امسال ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون مترمکعب بیشتر شده است.

وی با اشاره به تراز قابل توجه دریاچه ارومیه در سال جاری اضافه کرد: تراز دریاچه ارومیه نیز طبق آخرین پایش صورت گرفته به ۱۲۷۰ متر و ۶۳ سانتی متر رسیده که یک متر و هشت سانتی متر بیشتر از زمان مشابه سال گذشته برآورد می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: میزان افزایش آب در پایش اخیر نسبت به ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۴) نیز یک متر و ۱۳ سانتی متر افزایش یافته است.

رستگاری با بیان اینکه پهنه دریاچه ارومیه در حال حاضر ۲ هزار و ۷۰ کیلومتر مربع است،‌ اظهار کرد: این میزان در زمان مشابه سال گذشته فقط ۵۰۲ کیلومتر مربع بود که آمار کنونی بسیار امید بخش است.

وی گفت: با توجه به این آمار، پهنه دریاچه ارومیه هم در یک سال اخیر بیش از چهار برابر شده است.

کد مطلب 6946481

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    نظرات

    • محمد علی IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
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      پاسخ
      سه تا رود پر آب که به دریاچه ارومیه میریخت، با سد زدن دولت بر روی اونها، از حدود ده سال پیش کم کم آب دریاچه کاهش پیدا کرد. اصلی ترین روش، ورداشتن اون سدها است که دولت هیچ وقت این کار زو نمیکنه. پس الآن این تلاشهایی که میکنن، موقتی هست و وقتی از این کارها دست وردارن، کاهش آب این دریاچه دوباره شروع میشه.

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