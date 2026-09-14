خبرگزاری مهر، گروه استانها: در مقاطع مختلف تاریخ، نقش مردم در تحولات بزرگ اجتماعی و سیاسی تنها به حضور مقطعی در صحنه محدود نشده، بلکه میزان همراهی، تابآوری و استمرار حضور آنان در شرایط دشوار، یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده سرنوشت بحرانها بوده است. در نگاه دینی و انقلابی نیز مردم صرفاً مخاطب تحولات نیستند، بلکه در بسیاری از بزنگاهها به عنوان یکی از اصلیترین عناصر تغییر و عبور از شرایط دشوار شناخته میشوند.
مفهوم «بعثت مردم» که در ادبیات دینی به معنای برانگیخته شدن و به میدان آمدن انسانها در مسیر یک هدف بزرگ مطرح میشود، از همین منظر قابل توجه است؛ مفهومی که بر اساس آن، جامعه در شرایط حساس میتواند از یک وضعیت انفعالی خارج شده و با آگاهی و اراده جمعی، مسئولیت سرنوشت خود را برعهده بگیرد.
در این نگاه، مقاومت صرفاً به معنای تحمل فشار نیست؛ بلکه مجموعهای از رفتارهای اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و ملی است که میتواند یک جامعه را در برابر فشارهای بیرونی حفظ کند. استمرار این وضعیت نیز زمانی معنا پیدا میکند که مردم در شرایط سخت، آرمانها، کشور، خاک و هویت تاریخی خود را رها نکنند.
حجتالاسلام عباسعلی گرزین، مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همین موضوع اظهار کرد: همانطور که امام شهید فرموده بودند، اگر دشمن بخواهد بار دیگر اقدامی علیه ملت ایران انجام دهد، خداوند مردم را به میدان خواهد آورد و امروز شاهد تحقق معنای واقعی این تعبیر هستیم.
«بعثت مردم»؛آگاهی و حضور در میدان
وی بعثت را به معنای رسیدن مردم به درجهای از آگاهی و آمادگی برای حضور در میدان دانست و افزود: بعثت یعنی رسیدن مردم به یک درجهای که خداوند آنها را برانگیخته و به میدان خواهد آورد و این اتفاق را امروز میتوان در رفتار و ایستادگی مردم مشاهده کرد.
گرزین ادامه داد: این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که میتوان آن را نسخهای الهی برای نجات بشریت دانست؛ چراکه در تاریخ، در زمان هیچیک از انبیا و اهلبیت (ع)چنین وضعیتی با این کیفیت و استمرار رخ نداده است که مردمی بیش از شش ماه در شرایط سخت، زیر فشار، خطر، جنگ و مشکلات مختلف، همچنان پای کشور، آرمانها، خاک و تاریخ خود بایستند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان تأکید کرد: آنچه امروز اهمیت دارد، فقط اصل حضور مردم نیست، بلکه استمرار این حضور و ایستادگی است. اگر این روند به فضل الهی ادامه پیدا کند، همانگونه که تاکنون اتفاقات بزرگی را در عرصههای مختلف رقم زده، میتواند در ادامه نیز آثار و نتایج مهمتری به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به آثار این حضور در حوزههای مختلف اظهار کرد: در این مدت اتفاقات بزرگی در عرصههای نظامی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی رقم خورده و همین حضور مردم توانسته به حفظ کشور کمک کند.
گرزین افزود: وقتی یک جامعه در برابر فشارها و تهدیدها از میدان خارج نمیشود و مردم با وجود سختیها همچنان پای کشور خود میایستند، دشمن با محاسبات متفاوتی مواجه خواهد شد؛ چراکه بخش مهمی از قدرت یک کشور فقط در تجهیزات و امکانات خلاصه نمیشود و اراده و استقامت مردم نیز بخشی از قدرت ملی است.
تاب آوری مردم ؛پشتوانه عبور از بحرانها
وی ادامه داد: اگر این حضور انقلابی و مجاهدانه مردم در میدان استمرار پیدا کند، به فضل خدا یکی پس از دیگری نقشههایی که دشمن علیه مردم طراحی کرده است، خنثی خواهد شد و کنار خواهد رفت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه نتیجه این روند باید در افزایش آگاهی و عزت جامعه دیده شود، اظهار کرد: مردم به دنبال آگاهی، عزت، سربلندی و رسیدن به جایگاهی قدرتمند در جهان هستند و به فضل خدا این مسیر میتواند زمینهساز تحقق چنین اهدافی باشد.
گرزین اظهار کرد: در نگاه اعتقادی، این حرکت اجتماعی تنها به حفظ شرایط موجود محدود نمیشود، بلکه میتواند زمینهساز تحقق آرمانهای بزرگتر و در نهایت زمینهسازی برای ظهور امام عصر (عج) باشد.
استمرار مقاومت؛عاملی برای خنثی سازی نقشههای دشمن
وی یکی از عوامل عصبانیت دشمن را همین سطح از مقاومت و تابآوری مردم دانست و گفت: دشمن هیچگاه تصور نمیکرد مردم ایران بتوانند در چنین شرایطی این میزان از مقاومت را نشان دهند و برای مدت طولانی در برابر فشارها ایستادگی کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: دشمن تصور نمیکرد مردم ایران بتوانند چنین سطحی از تابآوری و استقامت را از خود نشان دهند و در برابر فشارهای مختلف، انسجام و ایستادگی خود را حفظ کنند.
گرزین با اشاره به آنچه از آن به عنوان مقاومت مردم در برابر فشارهای دشمن یاد کرد، افزود: دشمن همچنین تصور نمیکرد مردم ایران بتوانند چنین شرایطی را تحمل کنند و در برابر فشارهای مختلف، از جمله فشارهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، همچنان در صحنه باقی بمانند.
وی اظهار کرد: این مسئله نشان میدهد که یک جامعه زمانی میتواند از بحرانهای بزرگ عبور کند که مردم آن احساس مسئولیت کنند و نسبت به سرنوشت کشور، خاک، تاریخ و آرمانهای خود بیتفاوت نباشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان تأکید کرد: آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد، حفظ و تقویت همین روحیه حضور و مسئولیتپذیری است؛ چراکه استمرار آن میتواند کشور را در برابر برنامهها و طراحیهای دشمن مقاومتر کند.
گرزین خاطرنشان کرد: حضور مردم در میدان اگر همراه با آگاهی باشد، صرفاً یک واکنش مقطعی به یک تهدید نخواهد بود، بلکه به یک ظرفیت پایدار برای عبور از بحرانها تبدیل میشود و میتواند در حوزههای مختلف آثار خود را نشان دهد.
وی گفت: آنچه طی این مدت رقم خورده، نشان داده است که مردم ایران از ظرفیت بالایی برای تابآوری و مقاومت برخوردارند و همین ظرفیت میتواند یکی از عوامل اصلی پیروزیهای بزرگ آینده باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: این تابآوری و استقامت را باید راز یک پیروزی بزرگ برای ایران دانست؛ پیروزیای که میتواند آثار آن برای همیشه در تاریخ کشور باقی بماند و امیدواریم به فضل خدا در آینده نزدیک شاهد تحقق آن باشیم.
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