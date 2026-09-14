به گزارش خبرنگار مهر، پاراتیروکمان ایران در حالی وارد کاروان اعزامی به پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی قرار گرفت که از حضور در رقابت های انتخابی، موفق به کسب ۳ سهمیه برای این دوره بازی ها شد.

هادی نوری (کامپوند) و غلامرضا رحیمی و محمدرضا عرب عامری (ریکرو) پاراکماندارانی بودند که سهمیه لازم برای اعزام به ناگویا را به دست آوردند. سایر پاراکمانداران اما به دلیل شرایط جنگی که منجر به لغو اعزام های برون مرزی شد، فرصت حضور در رقابت های کسب سهمیه را از دست دادند.

این در حالی است که محمدرضا عرب عامری هم به دلیل جراحی و لزوم طی کردن دوره نقاهت فرصت حضور در بازی های پاراآسیایی را از دست داد.

بر همین اساس، با درخواست زهرا نعمتی سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان، از فدراسیون ورزش های توان یابان و فدراسیون تیروکمان رایزنی هایی با فدراسیون آسیایی پاراتیروکمان شد تا در صورت امکان سهمیه های جدیدی به پاراتیروکمان ایران اختصاص یابد.

این رایزنی ها با موافقت لازم برای تخصیص سهمیه های جدید به پاراتیروکمان ایران همراه بوده است. بر این اساس قرار است این رشته در بازی های پاراآسیایی ۵ نماینده داشته باشد.

زهرا نعمتی سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را تائید کرد.