زهرا نعمتی: از بازگشت طلای ریکرو زنان به پاراتیروکمان ایران خوشحالم

زهرا نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور تیم ملی پاراتیروکمان در مسابقات سری جهانی هند که با کسب یک طلای انفرادی ریکرو (سمیه رحیمی) و برنز تیمی ریکرو (غلامرضا رحیمی و سمیه رحیمی) همراه بود، گفت: به خاطر شرایط جنگی یک سال اخیر در ایران، فرصت حضور در بسیاری رویدادها را از دست دادیم که حتی بعضا انتخابی برای کسب ورودیه بازی های پاراآسیایی بودند. بنابراین حضور در مسابقات سری جهانی هند، فرصت خوبی بود برای اینکه ورزشکاران مان در استانه ناگویا، در یک رویداد رسمی محک بخورند.

وی از عملکرد کلی پاراکمانداران در هند ابراز رضایت کرد و ادامه داد: رقابت های سری جهانی با حضور نمایندگانی از ۱۹ کشور برگزار شد، به غیر از کره جنوبی و ژاپن، دیگر رقبای آسیایی ما حضور داشتند. پاراکماندارن هم با حضور در این رقابت ها، تمرین و محک خوبی پیش از بازی های پاراآسیایی داشتند که با ثبت رکوردهای خوبی هم همراه بود ضمن اینکه کسب ۲ مدال هم برای مان انگیزه بیشتری ایجاد کرد.

سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان مدال طلای ریکرو انفرادی که توسط سمیه رحیمی به دست آورد را ارزشمند عنوان کرد و گفت: قهرمانی انفرادی ریکرو ۱۶ سال متوالی در اختیار خود من بود. من آخرین طلای خود را در بای های پاراآسیایی هانگژو گرفتم. ان اخرین طلا برای ریکرو زنان ایران بود و سمیه رحیمی توانست بعد از ۳ سال دوباره این سکو و مدال آن را به پاراتیروکمان و زنان پاراکماندار ایران بازگرداند. رحیمی طی ماه های اخیر با پشتکار زیاد، تمرینات خوبی داشت و اعتقاد دارم تمرینات فنی و مستمر، باعث شد در این رقابت ها با تسلط بهتر حاضر شود.

نعمتی همچنین با یادآوری اینکه ترکیب غلامرضا رحیمی نفر اول رنکینگ مسابقات همراه با سمیه رحیمی هم در بخش میکس تیمی چهارم شد، گفت: در بخش تیمی هم ترکیب سمیه رحیمی و محدثه باباحبیب صاحب مدال برنز شد. در کل با عملکردی که پاراکمانداران در بخش ریکرو داشتند، از حالا به بعد به نتیجه گیری در این بخش خیلی امیدوارتر شدم.

وی همچنین اشاره ای به بخش کامپوند داشت و گفت: امیرحسین بارانی اولین بار بود که در مسابقات اینچنینی شرکت می کرد و کلاس بندی شد، انتظار نداشتیم که او عملکرد انچنانی داشته باشد، برای ورزشکاری با این شرایط، مسابقات بسیار سنگین بود با این حال به آینده امیدوارتر شدیم.

نعمتی تاکید کرد: در شرایطی عازم مسابقات هند شدیم که تیم در شرایط بدنسازی و پرفشار تمرینی بود، اصلا انتظار مدال نداشتیم اما همه ورزشکارانم بسیار امیدوارکننده حاضر شدند.

سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان همچنین در مورد درخواست ایران برای تخصیص سهمیه جدید جهت حضور در بازی های پاراآسیایی گفت: خوشبختانه با درخواست ایران موافقت شد طوریکه می توانیم با ۵ ورزشکار به ناگویا برویم. سه سهمیه توسط هادی نوری (کامپوند) و غلامرضا رحیمی و محمدرضا عرب عامری (ریکرو) کسب کرده بودیم که البته عرب عامری را به دلیل دوره نقاهت بعد از جراحی در اختیار نداریم. با سهمیه های تخصیصی، ترکیب مان برای ناگویا به ۵ نفر رسیده است.

نعمتی در مورد عملکرد احتمالی تیمش در بازی های پاراآسیایی نیز گفت: در مورد کسب مدال حتمی در ناگویا هیچ قولی نمی دهم اما قول می دهم با همین راه و روشی که تاکنون پیش رفته ایم، در بازی های پاراآسیایی هم حاضر شویم و با همه تلاش برابر رقبا قرار بگیریم.