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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

امیرعلی آذرپیرا و یوسفی استقلالی شدند؛ صیدی به بانک شهر پیوست

امیرعلی آذرپیرا و یوسفی استقلالی شدند؛ صیدی به بانک شهر پیوست

امیرعلی آذرپیرا و مهدی یوسفی برای حضور در لیگ برتر کشتی آزاد به تیم استقلال اراک پیوستند و شاگردان غلام محمدی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول بیست و ششمین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی، جام یادگار امام روزهای ۲ و ۳ مهرماه برگزار می شود.

امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال نقره جهان و برنز المپیک و ملی‌پوش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا در وزن ۹۷ کیلوگرم با عقد قراردادی به استقلال اراک پیوست.مهدی یوسفی، دارنده مدال طلای جوانان و زیر ۲۳ سال جهان و بزرگسالان آسیا، با عقد قراردادی به تیم استقلال اراک پیوست و شاگرد غلامرضا محمدی شد.

همچنین محمدهادی صیدی، دارنده مدال نقره رقابت‌های کشتی جوانان جهان و ملی‌پوش وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در رقابت‌های کشتی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در آمریکا، عصر روز گذشته با عقد قراردادی به تیم کشتی فرنگی بانک شهر پیوست.

کد مطلب 6946691
سیده فرزانه شریفی

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