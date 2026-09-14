امیرعلی آذرپیرا و یوسفی استقلالی شدند؛ صیدی به بانک شهر پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول بیست و ششمین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی، جام یادگار امام روزهای ۲ و ۳ مهرماه برگزار می شود.
امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال نقره جهان و برنز المپیک و ملیپوش ایران در بازیهای آسیایی ناگویا در وزن ۹۷ کیلوگرم با عقد قراردادی به استقلال اراک پیوست.مهدی یوسفی، دارنده مدال طلای جوانان و زیر ۲۳ سال جهان و بزرگسالان آسیا، با عقد قراردادی به تیم استقلال اراک پیوست و شاگرد غلامرضا محمدی شد.
همچنین محمدهادی صیدی، دارنده مدال نقره رقابتهای کشتی جوانان جهان و ملیپوش وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در رقابتهای کشتی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در آمریکا، عصر روز گذشته با عقد قراردادی به تیم کشتی فرنگی بانک شهر پیوست.
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