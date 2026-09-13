سانحه ناگوار برای سنگین وزن کشتی آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، سنگین وزن کشتی آزاد ایران و دارنده مدال های برنز نوجوانان و امیدهای جهان و ۲ طلای نوجوانان آسیا، به علت سانحه رانندگی در بخش ICU بیمارستانی در ساری بستری شد.

هاشمی شب گذشته (شنبه) در جویبار مازندران در حالی که راکب موتورسیکلت بود با یک دستگاه وانت نیسان برخورد کرد که متاسفانه بر اثر این سانحه دچار شکستگی دنده و خونریزی داخلی شد و به بخش ICU یک بیمارستان خصوصی در ساری منتقل شد.

هاشمی در حال حاضر در کما به سر می برد و خانواده این کشتی گیر خواستار دعای مردم برای سلامتی فرزند خود شدند.