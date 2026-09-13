نفت تهران از لیگ کشتی آزاد انصراف داد؛ یک تیم جایگزین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انصراف تیم نفت تهران از حضور در بیستوششمین دوره رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد، با موافقت فدراسیون کشتی و سازمان لیگ و مسابقات، تیم بنیاد انوری تهران جایگزین این تیم شد.
بر این اساس، بنیاد انوری تهران در مرحله گروهی رقابتها با تیمهای استقلال اراک و نامآوران پاس ساری همگروه خواهد بود.
بیستوششمین دوره رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد با حضور ۶ تیم برگزار خواهد شد و تیم بنیاد انوری تهران در مرحله گروهی با استقلال اراک و نامآوران پاس ساری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انصراف تیم نفت تهران از حضور در بیستوششمین دوره رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد، با موافقت فدراسیون کشتی و سازمان لیگ و مسابقات، تیم بنیاد انوری تهران جایگزین این تیم شد.
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