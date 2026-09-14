تیم منتخب کشتی آزاد راهی روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های بین المللی کشتی جام احمد قدیروف بامداد امروز راهی کشور روسیه شد. اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات که طی روزهای ۲۳ لغایت ۲۶ مهرماه در شهر چچن برگزار می شود، به شرح زیر است:



۶۵ کیلوگرم: علی اصغر سلطانی - امیررضا تیموری زاد

۷۰ کیلوگرم: سجاد پیردایه

۷۴ کیلوگرم: علی اکبر فضلی

۸۶ کیلوگرم: امیرعلی مسلمی

۹۷ کیلوگرم: مهدی حاجیلوییان

۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان محمدزاده

مربیان: امین طاهری - مهدی یگانه جعفری