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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

تیم منتخب کشتی آزاد راهی روسیه شد

تیم منتخب کشتی آزاد راهی روسیه شد

تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در رقابت های بین المللی کشتی جام احمد قدیروف راهی کشور روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های بین المللی کشتی جام احمد قدیروف بامداد امروز راهی کشور روسیه شد. اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات که طی روزهای ۲۳ لغایت ۲۶ مهرماه در شهر چچن برگزار می شود، به شرح زیر است:

۶۵ کیلوگرم: علی اصغر سلطانی - امیررضا تیموری زاد
۷۰ کیلوگرم: سجاد پیردایه
۷۴ کیلوگرم: علی اکبر فضلی
۸۶ کیلوگرم: امیرعلی مسلمی
۹۷ کیلوگرم: مهدی حاجیلوییان
۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان محمدزاده
مربیان: امین طاهری - مهدی یگانه جعفری

کد مطلب 6946563
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • shobeir IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 1
      پاسخ
      ۲۳ لغایت ۲۶ مهرماه در شهر چچن برگزار می شود یکماه زودتر اعزام شدند ؟!
    • امید IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      احمد قدیروف هم صاحب جام شد

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