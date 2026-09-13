شاگردان درستکار به خط شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از ۲۷ شهریورماه لغایت ۵ مهرماه در کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
٥٧کیلوگرم: میلاد والی زاده (مازندران) علی یحیی پور(مازندران) علی مومنی(مازندران)
٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) علی اصغر سلطانی(مازندران)
٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیم زاده (مازندران) اهورا خاطری(مازندران)
٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلی(مازندران) ابراهیم الهی (مازندران)
٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی (مازندران) یونس امامی (تهران) علی کرمپور (تهران)
٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) مهدی یوسفی (تهران) عادل پناهیان(مازندران)
٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) رضا افشار (مازندران)
٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) ابوالفضل رحمانی(مازندران)
٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران) محمد مبین عظیمی(کردستان) مهدی حاجیلویان(همدان)
١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) ابوالفضل محمدنژاد(تهران) مرتضی جان محمدزاده(آذربایجان شرقی)
دعوتی نوجوانان: بنیامین آشفته(خراسان رضوی) رضا شمسی پور(تهران) امیرعلی فراستی(خراسان رضوی)
سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: مهدی تقوی _ احسان امینی _ فرید دژم خوی _ فرشید قبادی _ مصطفی آقاجانی
مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ
بدنساز: آقاعلی قاسم نیا
مربیان تیم امید: سعید احمدی_ مصطفی قیاسی
ماساژور: سجاد امیری
پزشک تغذیه: یوسف عمید
آنالیزور: سعید ابراهیمی
سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا
ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی
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