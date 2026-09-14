مجید حسننژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبیین ابعاد «جهاد صرفهجویی» در حوزه برق، اظهار کرد: عمده مصرف برق در پیک تابستان مربوط به تجهیزات سرمایشی است و بنابراین مهمترین توصیه به مردم، تنظیم دمای آسایش در کولرهاست.در کولرهای گازی قرار نیست همه دستگاه را روی ۱۷ یا ۱۸ درجه تنظیم کنند؛ دمای آسایش کارشناسیشده برای کولر گازی ۲۵ درجه است و در پنجرهی باز هم استفاده از این دستگاهها با هدر رفت انرژی همراه است.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ادامه داد: در شهری مانند مشهد که اقلیم آن با کولر آبی سازگار است، استفاده از کولر آبی بهویژه در ترکیب با یک پنکه که مصرف بسیار پایینی دارد جواب میدهد؛ برخلاف کولرهای گازی که نهتنها برق زیادی مصرف میکنند، بلکه گاه محیط را هم غیرمتعادل میکنند.
مدیریت زمان مصرف، کلید شکستن قله پیک
وی با اشاره به نقش مدیریت زمان در مصرف برق، تصریح کرد: تولید برق بهصورت مستمر انجام میشود، اما بهرهبرداران میتوانند بهرهگیری از وسایل پرمصرف را از زمانهای پیک به ساعات دیگر منتقل کنند.
حسن نژاد خطاب به خانوادهها بهویژه بانوان که عهدهدار بیشتر کارهای خانهاند گفت: اجرای کارهایی مانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و به خصوص اتو که بار بالایی بر شبکه تحمیل میکنند، در ساعات ابتدایی صبح یا آخر شب، یعنی خارج از پیک، بسیار اثرگذار است و مانع اوجگیری ناگهانی ناترازی در قله پیک میشود.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ساعت پیک مصرف برق در مشهد را ۱۱ صبح اعلام کرد و گفت: در روزهای بسیار گرم این پیک تا ۸ شب و با ورود روشناییها به مدار، حتی تا ساعت ۱۰ شب ادامه داشت. پیک گرما حولوحوش ساعت ۱۲ ظهر است و چون در این زمان صنایع، کارخانهها و ادارات هم فعالاند، بار شبکه به اوج میرسد و با نزدیک شدن به شب، با خنک شدن هوا اما ورود روشناییها، خط پیک تقریباً یکسان باقی میماند.
رکورد ۸۰ درصدی همدلی مردم
وی با قدردانی از همشهریان، خاطرنشان کرد: طبق آمار بهدستآمده، بیش از ۸۰ درصد مشترکان خانگی مشهد در ایام پیک، مصرفی زیر الگوی تعیینشده داشتند که رکورد بسیار خوبی است و بهنوعی همان جهاد صرفهجویی است. این همدلی مردم که ریشه در شرایط جنگی جنوب کشور و اذیت هموطنان ما از خاموشیها داشت، هم در مدیریت بار شهر خودمان اثرگذار بود و هم سبب شد بار صنایع کمتر از آنچه بود، مدیریت شود.
حسننژاد درباره روند خاموشیها تصریح کرد: همیشه خاموشیها از اردیبهشت شروع میشد، اما امسال از ۲۰ تیر آغاز شد و بهسبب همراهی همشهریان و هماهنگی با مرکز مدیریت بار کشور، در بسیاری از روزها خاموشی اصلاً اعمال نشد و هیچ خاموشیای از تهران برای مشهد ابلاغ و اعمال نشد. برنامهها هم دقیق و شفاف بود و مشترکان میتوانستند آن را از طریق وبسایت شرکت توزیع برق و در اپلیکیشن بله «برق من» مشاهده کنند.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد با بیان اینکه مدت خاموشیهای مدیریتی امسال دو ساعت بود و در مقایسه با سال گذشته بهشدت کاهش یافت، گفت: در چند روز بسیار گرم، خاموشیهای ناخواسته رخ داد که حادثهای بود؛ یعنی مثلاً کلید یا ترانس از مدار خارج میشد که گروههای عملیاتی ما این حوادث را با بهرهوری خوبی رفع میکردند.
توصیه به فاصلهاندازی در وصل تجهیزات پس از خاموشی
وی به یک توصیه آموزشی مهم نیز اشاره کرد و گفت: چون قطع و وصل برق سرساعت و همزمان برای همه انجام میشود، وقتی برق وصل میشد و تجهیزات سرمایشی مشترکان روی حالت استندبای آماده بود، یک بار مضاعف و لحظهای بر شبکه تحمیل میشد. به مردم توصیه کردیم به لحاظ حفاظت از لوازم خودشان و شبکه، پس از وصل برق، تجهیزات را با فاصله دو تا سه دقیقهای و یکییکی به مدار بیاورند که این توصیه که در مصاحبههای زنده و فضای مجازی هم اعلام شد بسیار جواب داد و مانند یک تأخیرانداز عمل کرد.
پایش هوشمند ادارات؛ ۴۸۳ اداره دولتی قطع شد
حسننژاد درباره نظارت بر ادارات دولتی گفت: ما در بحث مشترکان بزرگ، بهویژه ادارات دولتی، سختگیرانهترین مدیریت بار را داشتیم و هیچ رواداری وجود نداشت. مصرف ادارات بهصورت لحظهای و هوشمند پایش میشود و به محض آنکه مصرف ادارهای از حد تعریفشده بالاتر برود، بهصورت اتوماتیک قطع میشود و باید مصرف خود را به همان سطح الگوی ابلاغی برگرداند تا برقش وصل شود.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد با اشاره به روزهای ابتدایی اجرای این طرح، بیان کرد: در همان روزهای اول، ۴۸۳ اداره دولتی در مشهد بهدلیل عدم رعایت الگو قطع شدند، اما بهتدریج خود را با دستورالعمل تطبیق دادند، دمای کولرهایشان را مدیریت کردند و از خاموشیهایشان کاسته شد. این کنترل کاملاً هوشمند است؛ الگوریتم ابلاغی است و هر سال هم سختگیرانهتر میشود تا ادارات اقدامات اصلاحی مدیریت مصرف را در تاسیسات خود انجام دهند.
وی با اشاره به اثرات جانبی این طرح گفت: تقلیل ساعات کاری ادارات و لیمیت مصرف، خودش اثرگذار بود؛ قرار نبود ادارهای هرگونه بخواهد مصرف کند و این سختگیری به خدمترسانی نیز آسیب نزد.
حسن نژاد اظهار کرد: مردم امسال در حوزه مدیریت مصرف همدلی بینظیری داشتند و از آنان بینهایت تشکر میکنم؛ همراهی آنها بود که امکان گذر از دوره پیک را بهصورت برنامهریزیشده فراهم کرد. انرژی تولیدشده گران است، نباید هدر داده شود و باید مدیریت شود؛ هرچه مشترکان خانگی، تجاری و کشاورزی همکاری میکردند، از میزان اعمال مدیریت بر صنایع ــ که مولد و عامل پویایی شهر و کشورند ــ کاسته میشد.
«زنگ انرژی» و «پل انرژی» در بازگشایی مدارس
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد درباره بازگشایی مدارس و آموزش دانشآموزان نیز بیان کرد: شرکت توزیع برق مشهد در حوزه دانشآموزی دو کار در دست انجام دارد؛ یکی سامانه و پل انرژی جامعی که دانشآموزان و معلمان را درگیر موضوع مدیریت مصرف میکند و دیگری برنامه «زنگ انرژی» که امسال برای نخستین بار با تفاهم همکاری مشترک با آموزش و پرورش استان، در چند مدرسه مشهد و در کل کشور اجرا میشود. در روز اول مهر، برنامهها و غرفههایی برای زنگ انرژی در کنار زنگهای دیگر پیشبینی شده است و دانشآموزان بهعنوان سفیران انرژی معرفی و تشویق میشوند. این قطعاً خبر خوبی برای آموزش فرهنگ مصرف انرژی به نسل آینده خواهد بود.
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