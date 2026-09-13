تأمین منابع جدید و تدوین سند آب پایدار در کهگیلویه وبویراحمد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نعمتی ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد، مسئولیت مدیریتی را امانتی برای خدمت به مردم دانست و گفت: پذیرش مسئولیت یک عبادت است و شکر این مسئولیت نیز با خدمت صادقانه به مردم محقق میشود.
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکردها در حوزه آب استان اظهار کرد: در حوزه آب کهگیلویه و بویراحمد نیازمند بازتعریف فرآیندها و استفاده از روشهای جدید برای تأمین منابع هستیم و باید تدوین سند جامع تأمین آب پایدار استان با جدیت دنبال شود.
معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت منابع آب ایران افزود: گروه سازگاری با کمآبی نیز باید هرچه سریعتر به ریاست استاندار تشکیل شود تا مسائل و موضوعات باقیمانده در حوزه آب با جدیت بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شود.
وی تصریح کرد: تأمین و توزیع آب در بخشهای مختلف از جمله شرب، کشاورزی و صنعت باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد و برای حل چالشهای آبی استان از ظرفیت همه دستگاههای اجرایی استفاده شود.
نعمتی اجرای کامل طرح احیا و تعادلبخشی را از برنامههای مهم بخش آب عنوان کرد و گفت: این طرح باید با استفاده از ظرفیت دستگاههای مختلف و با جدیت دنبال شود تا بخشی از چالشهای موجود در منابع آب استان مدیریت شود.
وی همچنین بر توجه به نیروی انسانی شرکت آب منطقهای تأکید کرد و افزود: توجه به همکاران و استفاده مناسب از ظرفیت نیروی انسانی از موضوعات مهمی است که باید در مجموعه شرکت مورد توجه قرار گیرد.
معاون شرکت منابع آب ایران درباره وضعیت مالی شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: گزارشی که از صورتهای مالی شرکت ارائه شده، وضعیت مطلوبی را نشان میدهد و شفافیت مالی شرکت نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد مجمع شرکت آب منطقهای نیز بهزودی برگزار شود و روند فعالیتها با جدیت ادامه یابد.
نعمتی همچنین از خدمات مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد قدردانی کرد و برای مدیرعامل جدید این شرکت آرزوی توفیق کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر و نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور اظهار کرد: ملت ایران بار دیگر نشان داد که نظام جمهوری اسلامی محکمتر و استوارتر از همیشه برقرار خواهد بود و دشمنان نخواهند توانست در اراده و انسجام ملت ایران خللی ایجاد کنند.
معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت منابع آب ایران در پایان از حضور مسئولان، روحانیون، نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاههای امنیتی، نظارتی و قضایی در این آیین قدردانی کرد و گفت: همراهی مجموعههای مختلف میتواند مسیر خدمترسانی در حوزه آب استان را هموارتر کند.
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