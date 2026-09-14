مقابلی: نیازمند کار فرهنگی عمیق و محله محور در آذربایجان غربی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی، پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، با اشاره به جایگاه ویژه این استان، اظهار کرد: آذربایجان غربی با داشتن اقوام و مذاهب مختلف، هممرزی با سه کشور و داشتن پیشینههای انقلابی و تقدیم ۱۲ هزار شهید در دوران دفاع مقدس، نقش بسزایی در پیشرفت کشور دارد.
وی با اشاره به تنوع اقوام و مذاهب در استان و تقدیم ۱۲ هزار شهید در دوران جنگ تحمیلی ادامه داد: آذربایجان غربی هزینههای زیادی برای دفاع از کشور و امنیت ایران پرداخت کرده است و این امر، وظیفه مسئولان استان را سنگینتر میکند.
مقابلی با اشاره به احیای نظام مسائل فرهنگی و اجتماعی استان، تصریح کرد: نظام مسائل فرهنگی و اجتماعی استان احیا شده است که در آن، فرهنگ قرآنی، جوانی جمعیت، تولید و ارتقای قدرتهای مؤلفههای نرم مورد توجه قرار گرفته است و در همین چارچوب، تبلیغات اسلامی و دیگر نهادها وظیفه دارند نقش خود را ایفا کنند.
وی با اشاره به سازوکار تصمیمسازی در استان، تأکید کرد: تصمیمسازی استان ذیل شورای فرهنگ عمومی استان انجام میشود که در آن جلسات هدایت میگردد و ما نیز وظیفه داریم در این چارچوب حرکت کنیم.
مسئولیت کمیته امورات دینی با تبلیغات اسلامی است
مقابلی با اشاره به وظایف تبلیغات اسلامی در شورای فرهنگ عمومی، گفت: مسئولیت کمیته امورات دینی در شورای فرهنگ عمومی با تبلیغات اسلامی است و انتظار میرود از ظرفیتهای فرهنگی در این مسیر بهدرستی استفاده شود.
وی با تأکید بر نقش هیئات مذهبی، خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی یک سرمایه اجتماعی کمنظیر در ایران و استان هستند که در عرصههای مختلف اجتماعی و دینی میتوان از این ظرفیتها بهره برد؛ کمااینکه در ایام آغازین جنگ، حضور و هدایت آنها در تجمعات، مردم را مدیریت کرد و رستاخیز مردمی را به سرانجام مقصود رساند.
ایجاد تفرقه سلاح دشمن برای از بین بردن اتحاد و همدلی در کشور
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت کنونی کشور، عنوان کرد: امروز کشور بیش از هر چیزی به نزدیکی قلوب نیاز دارد و باید حرکات ما، سرمایههای اجتماعی را به سمت دفاع از انقلاب اسلامی سوق دهد. دشمن در جنگ نظامی به اهداف خود نرسید و امروز به جنگ اقتصادی و جنگ فرسایشی روی آورده و سلاح راهبردی خود را سلاح تفرقه قرار داده است.
وی با هشدار به صاحبان تریبون، تأکید کرد: خواصی که تریبون در اختیار دارند باید دقت کنند و از اظهارنظرهای شخصی خودداری نمایند؛ چراکه دشمن صهیونیستی-آمریکایی تلاش دارد مردم را به جان هم بیندازد.
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