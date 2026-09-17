به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی جشنواره «زندگی با آیهها» اظهار کرد: آموزههای قرآنی همچون عدالت، امانت، صداقت، حقالناس، کمک به همنوعان و رعایت حقوق دیگران باید در رفتار فردی، مناسبات اجتماعی و مدیریت جامعه نمود پیدا کند و به جریان فرهنگی و اجتماعی برای حضور قرآن در زندگی مردم تبدیل شود.
وی با تاکید بر نقش دستگاههای اجرایی و فرهنگی در ترویج فرهنگ قرآنی، افزود: با استفاده از ظرفیت مساجد، هیئتها، موسسات قرآنی، مدارس، دانشگاه ها، رسانهها و تشکلهای مردمی، برنامه های منسجم و اثرگذار طراحی و با زبان روز به مخاطبین بهویژه به نوجوانان و جوانان عرضه شود.
اشاره به جنگ ترکیبی و روانی دشمن، گفت: امروز در جنگ ارادهها با دشمن قرار داریم و دشمن با بهرهگیری از جنگ روانی و فرسایشی، به دنبال ایجاد دوقطبی، تفرقه و ناامیدی در میان مردم است.
وی با بیان اینکه دشمن تلاش میکند با تضعیف ارادهها و انسجام اجتماعی، پیوند مردم با دفاع از خاک، کشور و وطن را تضعیف کند، افزود: مقابله با توطئههای دشمن نیازمند هوشیاری، حفظ انسجام و تقویت سرمایه اجتماعی است.
وی همچنین تداوم حضور مردم در تجمعات و برنامههای اجتماعی را از مؤلفههای حفظ انسجام و سرمایه اجتماعی دانسته و خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید با تقویت همبستگی و امید اجتماعی، زمینه خنثیسازی اهداف دشمن فراهم شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در پایان افزایش تابآوری اقتصادی جامعه را ضروری دانسته و افزود: همه اقدامات و برنامهها باید با هوشمندی، تدبیر و هماهنگی در راستای تقویت تابآوری اقتصادی و اجتماعی مردم دنبال شود.
نظر شما