جهش ۷ همتی تقاضای حقیقی در بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر در پایان معاملات امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۲۸ هزار و ۷۱۶ واحدی، افزایش ۱.۷۴ درصدی را ثبت کرد و در ارتفاع ۷ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۹۶۳ واحدی ایستاد. هم‌زمان، شاخص هم‌وزن نیز با رشدی ۱.۱۷ درصدی همراه بود که نشان‌دهنده فراگیری رشد در کلیت بازار است.

در حالی که شاخص‌های اصلی سبزپوش بودند، جریان نقدینگی نیز خبر از تحرکات مثبت بازیگران بازار داد. ارزش معاملات خرد در پایان وقت به رقم قابل‌توجه ۴۱ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان رسید. نکته قابل‌تأمل در معاملات امروز، خالص ورود نقدینگی اشخاص حقیقی به بازار سهام بود که با رقم ۷ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان، عزم خریداران برای تصاحب موقعیت‌های معاملاتی را نشان داد.

در مقابل، صندوق‌های با درآمد ثابت شاهد خروج نقدینگی به میزان یک هزار و ۵۷ میلیارد تومان بودند که خود گویای تغییر آرایش پرتفوی سرمایه‌گذاران از دارایی‌های کم‌ریسک به سمت بازار سهام است.

بررسی نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل نشان می‌دهد که نماد «فملی» (ملی صنایع مس ایران) با ایجاد بیش از ۳۳ هزار واحد اثر مثبت، پیشران اصلی صعود امروز بود.

پس از آن، نمادهای «شبندر»، «شستا»، «تابان»، «فولاد»، «وبملت» و «وپاسار» بیشترین حمایت را از رشد شاخص کل به عمل آوردند.

هیجان معاملاتی در بازار به قدری بود که در پایان وقت، ۴۱۲ نماد در صف خرید به ارزش ۱۱ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان قرار گرفتند؛ رقمی که در مقایسه با تنها ۳۸ نماد در صف فروش (به ارزش ۴۳۳ میلیارد تومان)، برتری محسوس خریداران بر فروشندگان را تأیید می‌کند.

در بازار فرابورس ایران نیز شاهد رشد مشابهی بودیم؛ به طوری که شاخص کل فرابورس با رشد ۱.۶۹ درصدی، عدد ۵۸ هزار و ۱۹۶ واحد را ثبت کرد. در این بازار نیز نمادهای «فزر»، «مارون» و «آریا» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص بر جای گذاشتند.