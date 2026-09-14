به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو مختاری، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، با اشاره به رویکرد این صندوق در تأمین خدمات مورد نیاز سکونت در پروژههای مسکن، اظهار کرد: تأمین بخشی از هزینههای خدمات و تأسیسات روبنایی و کاربریهای غیرانتفاعی پروژههای مسکن، از جمله حمایتهای صندوق ملی مسکن است که در چارچوب اساسنامه صندوق و مصوبات شورای عالی مسکن دنبال میشود.
وی افزود: در همین راستا و با تأکید وزیر راه و شهرسازی، صندوق ملی مسکن علاوه بر تأمین مالی و حمایت از اجرای پروژههای مسکن، تکمیل خدمات روبنایی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز ساکنان این پروژهها را که از گذشته تعهد شده است، با جدیت دنبال کرده است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن بیان کرد: یکی از اقدامات انجامشده در این حوزه، تأمین اعتبار و مشارکت در احداث مدارس در سایتهای مسکن حمایتی است که در مجموع ۳۲ مدرسه با ۳۲۱ کلاس درس و با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۹۰ میلیارد تومان در حال احداث است.
مختاری با بیان اینکه اعتبار احداث این مدارس بهطور کامل از محل منابع صندوق ملی مسکن تأمین شده است، گفت: این پروژهها با مشارکت و همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استانها و صرفاً بهعنوان کمک به ساکنان در حال اجراست.
وی ادامه داد: با توجه به میزان پیشرفت متفاوت طرحها، تعدادی از این مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید تکمیل و افتتاح خواهد شد و سایر پروژهها نیز تا رسیدن به مرحله بهرهبرداری، در حد اعتبارات ابلاغی سالهای قبل پیگیری میشوند.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن تأکید کرد: هدف صندوق ملی مسکن از حمایت از این پروژهها صرفاً تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی نیست، بلکه فراهم کردن الزامات و خدمات مورد نیاز برای شکلگیری محیط مناسب زندگی و سکونت پایدار است.
وی یادآور شد: از این رو، توسعه خدمات روبنایی از جمله فضاهای آموزشی، در کنار اجرای پروژههای مسکن، در صورت تصویب هیأت امنا و تحصیل منابع، تداوم خواهد یافت.
احداث ۳۲ مدرسه برای ساکنان پروژههای مسکن حمایتی
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: احداث این مدارس در مناطق محروم و کمبرخوردار، گامی در جهت ارتقای کیفیت محیط سکونت، دسترسی خانوادهها به خدمات عمومی و فراهم شدن شرایط مناسب برای بهرهبرداری از واحدهای مسکونی است.
مختاری در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در چارچوب سیاستهای صندوق ملی مسکن در دولت چهاردهم برای تکمیل پروژههای نیمهتمام دنبال میشود و از ابتدای سال جاری نیز پروژه جدیدی تعریف نشده است تا منابع موجود صرف اتمام تعهدات گذشته شود.
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