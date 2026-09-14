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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

۳۲ مدرسه مسکن حمایتی با اعتبار ۱۰۹۰ میلیارد تومان ساخته می‌شود

۳۲ مدرسه مسکن حمایتی با اعتبار ۱۰۹۰ میلیارد تومان ساخته می‌شود

مدیرعامل صندوق ملی مسکن از احداث ۳۲ مدرسه با مجموع ۳۲۱ کلاس درس و اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۹۰ میلیارد تومان در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو مختاری، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، با اشاره به رویکرد این صندوق در تأمین خدمات مورد نیاز سکونت در پروژه‌های مسکن، اظهار کرد: تأمین بخشی از هزینه‌های خدمات و تأسیسات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی پروژه‌های مسکن، از جمله حمایت‌های صندوق ملی مسکن است که در چارچوب اساسنامه صندوق و مصوبات شورای عالی مسکن دنبال می‌شود.

وی افزود: در همین راستا و با تأکید وزیر راه و شهرسازی، صندوق ملی مسکن علاوه بر تأمین مالی و حمایت از اجرای پروژه‌های مسکن، تکمیل خدمات روبنایی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز ساکنان این پروژه‌ها را که از گذشته تعهد شده است، با جدیت دنبال کرده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن بیان کرد: یکی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه، تأمین اعتبار و مشارکت در احداث مدارس در سایت‌های مسکن حمایتی است که در مجموع ۳۲ مدرسه با ۳۲۱ کلاس درس و با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۹۰ میلیارد تومان در حال احداث است.

مختاری با بیان اینکه اعتبار احداث این مدارس به‌طور کامل از محل منابع صندوق ملی مسکن تأمین شده است، گفت: این پروژه‌ها با مشارکت و همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و صرفاً به‌عنوان کمک به ساکنان در حال اجراست.

وی ادامه داد: با توجه به میزان پیشرفت متفاوت طرح‌ها، تعدادی از این مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید تکمیل و افتتاح خواهد شد و سایر پروژه‌ها نیز تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری، در حد اعتبارات ابلاغی سال‌های قبل پیگیری می‌شوند.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن تأکید کرد: هدف صندوق ملی مسکن از حمایت از این پروژه‌ها صرفاً تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی نیست، بلکه فراهم کردن الزامات و خدمات مورد نیاز برای شکل‌گیری محیط مناسب زندگی و سکونت پایدار است.

وی یادآور شد: از این رو، توسعه خدمات روبنایی از جمله فضاهای آموزشی، در کنار اجرای پروژه‌های مسکن، در صورت تصویب هیأت امنا و تحصیل منابع، تداوم خواهد یافت.

احداث ۳۲ مدرسه برای ساکنان پروژه‌های مسکن حمایتی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: احداث این مدارس در مناطق محروم و کم‌برخوردار، گامی در جهت ارتقای کیفیت محیط سکونت، دسترسی خانواده‌ها به خدمات عمومی و فراهم شدن شرایط مناسب برای بهره‌برداری از واحدهای مسکونی است.

مختاری در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در چارچوب سیاست‌های صندوق ملی مسکن در دولت چهاردهم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دنبال می‌شود و از ابتدای سال جاری نیز پروژه جدیدی تعریف نشده است تا منابع موجود صرف اتمام تعهدات گذشته شود.

کد مطلب 6946819
زهره آقاجانی

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