به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو مختاری، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، با اشاره به رویکرد این صندوق در تأمین خدمات مورد نیاز سکونت در پروژه‌های مسکن، اظهار کرد: تأمین بخشی از هزینه‌های خدمات و تأسیسات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی پروژه‌های مسکن، از جمله حمایت‌های صندوق ملی مسکن است که در چارچوب اساسنامه صندوق و مصوبات شورای عالی مسکن دنبال می‌شود.

وی افزود: در همین راستا و با تأکید وزیر راه و شهرسازی، صندوق ملی مسکن علاوه بر تأمین مالی و حمایت از اجرای پروژه‌های مسکن، تکمیل خدمات روبنایی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز ساکنان این پروژه‌ها را که از گذشته تعهد شده است، با جدیت دنبال کرده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن بیان کرد: یکی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه، تأمین اعتبار و مشارکت در احداث مدارس در سایت‌های مسکن حمایتی است که در مجموع ۳۲ مدرسه با ۳۲۱ کلاس درس و با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۹۰ میلیارد تومان در حال احداث است.

مختاری با بیان اینکه اعتبار احداث این مدارس به‌طور کامل از محل منابع صندوق ملی مسکن تأمین شده است، گفت: این پروژه‌ها با مشارکت و همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و صرفاً به‌عنوان کمک به ساکنان در حال اجراست.

وی ادامه داد: با توجه به میزان پیشرفت متفاوت طرح‌ها، تعدادی از این مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید تکمیل و افتتاح خواهد شد و سایر پروژه‌ها نیز تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری، در حد اعتبارات ابلاغی سال‌های قبل پیگیری می‌شوند.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن تأکید کرد: هدف صندوق ملی مسکن از حمایت از این پروژه‌ها صرفاً تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی نیست، بلکه فراهم کردن الزامات و خدمات مورد نیاز برای شکل‌گیری محیط مناسب زندگی و سکونت پایدار است.

وی یادآور شد: از این رو، توسعه خدمات روبنایی از جمله فضاهای آموزشی، در کنار اجرای پروژه‌های مسکن، در صورت تصویب هیأت امنا و تحصیل منابع، تداوم خواهد یافت.

احداث ۳۲ مدرسه برای ساکنان پروژه‌های مسکن حمایتی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: احداث این مدارس در مناطق محروم و کم‌برخوردار، گامی در جهت ارتقای کیفیت محیط سکونت، دسترسی خانواده‌ها به خدمات عمومی و فراهم شدن شرایط مناسب برای بهره‌برداری از واحدهای مسکونی است.

مختاری در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در چارچوب سیاست‌های صندوق ملی مسکن در دولت چهاردهم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دنبال می‌شود و از ابتدای سال جاری نیز پروژه جدیدی تعریف نشده است تا منابع موجود صرف اتمام تعهدات گذشته شود.