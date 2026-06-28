به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به روند توسعه شهرهای جدید، اظهار کرد: توسعه این شهرها بر اساس برنامهریزی مشخص و با هدف ایجاد سکونتگاههای پایدار انجام شده و همزمان با اجرای پروژههای مسکن، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی نیز همواره در دستور کار قرار داشته است.
وی افزود: مطابق احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسعه خدمات عمومی، فرهنگی و تفریحی متناسب با ظرفیتهای مالی و برنامهریزیهای انجامشده در شهرهای جدید با جدیت دنبال میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای گسترده طرحهای مسکن در شهر جدید پردیس، گفت: تاکنون نزدیک به ۸۴ هزار واحد مسکونی در قالب طرحهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در این شهر احداث شده یا در حال تکمیل است. همچنین حدود ۱۲ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده که در مراحل مختلف تکمیل، رفع نواقص یا اجرای عملیات ساختمانی قرار دارند و همزمان نیازمند تأمین خدمات روبنایی هستند.
وی توسعه فضاهای آموزشی را یکی از مهمترین نیازهای شهر جدید پردیس دانست و تصریح کرد: با توجه به پایین بودن سرانه آموزشی این شهر نسبت به میانگین کشوری، احداث مدارس جدید باید با اولویت و سرعت بیشتری دنبال شود تا دسترسی مناسب دانشآموزان، بهویژه در مقطع ابتدایی، به فضاهای آموزشی فراهم شود.
ملکی از برنامهریزی برای احداث ۲۰ فضای آموزشی در پردیس خبر داد و افزود: مقرر شد ظرف یک ماه آینده، نیازهای آموزش و پرورش و اراضی قابل تخصیص برای ساخت مدارس بهصورت نهایی تعیین شود. همچنین در صورت نیاز، از ظرفیت کمیسیون ماده ۵ و کارگروههای تخصصی برای تأمین زمین مناسب استفاده خواهد شد تا روند احداث مدارس با سرعت بیشتری پیش برود.
وی با تأکید بر اینکه تکمیل تعهدات باقیمانده مسکن مهر از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی است، خاطرنشان کرد: با بهرهگیری از ظرفیت صندوق ملی مسکن و سایر منابع مالی، تکمیل واحدهای باقیمانده با جدیت در دستور کار قرار دارد و در کنار آن، توسعه خدمات روبنایی نیز همزمان با پیشرفت پروژههای مسکونی دنبال خواهد شد.
ملکی در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: امیدواریم که با هماهنگی و مشارکت همه بخشها، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر و احداث فضاهای آموزشی مورد نیاز شهر جدید پردیس در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.
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