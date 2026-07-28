به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، با پایان مهلت اولیه، ۵۳ چکیده به دبیرخانه ارسال شده است و البته همزمان با پایان زمان اعلام شده و درخواست پژوهشگران این فرصت تا پایان روز ۱۲ مرداد تمدید شد.

همچنین پوستر این رویداد که حاصل تلاش محمد اکبری است نیز رونمایی شد.

بعد از اعلام حامیان فرهنگی و دانشگاهی همایش، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به جمع حامیان همایش افزوده شدند و بی شک تعامل و همکاری با این پزوهشگاه می تواند موجبات هم افزایی علمی را پدید آورد.

علاقه‌مندان تا ۱۲ مرداد چکیده های خود را به آدرس ایمیل این همایش Conference@pptuir.com ارسال کنند. دومین همایش ملی نمایشنامه پژوهی توسط کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر با دبیری علمی رامتین شهبازی، آذر ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

دانشگاه هنر ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه بین المللی سوره، دانشگاه دامغان، دانشگاه هنر شیراز، دانشکاه پارس و موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی از میان دانشگاه های هنری کشور در کنار اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران حامیان این همایش خواهند بود.

این همایش می‌کوشد تا نسبت میان «متن نمایشی» و «اجرا» را از منظرهای گوناگون مورد بازاندیشی قرار دهد و نشان دهد که چگونه ادبیات نمایشی، با نیروی زبانی و ساختاری خود، شکل و معنا به اجرا می‌بخشد.

در محور ویژه‌ این دوره، تمرکز بر مطالعات تئاتر ایران در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ هجری شمسی است؛ دوره‌ای که در آن تئاتر ایران از مرزهای سنت و مدرنیته عبور کرد، نمایشنامه‌نویسان نوگرایی پدید آمدند، و ادبیات نمایشی به ابزاری برای بازتاب تحولات اجتماعی، فرهنگی و زبانی بدل شد.