به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «پیناتک» به نویسندگی نازنین نعیمی، کارگردانی نازنین نعیمی و فاطمه جلال و تهیه‌کنندگی آرزو لطفی، روزهای ۲۸ شهریور و ۴ مهر، ساعت ۲۱ در سالن مده‌آ تماشاخانه طهران روی صحنه می‌رود.

این نمایش روایتگر داستان خانواده‌ای است که پدر مانا برای کمک به دخترش تصمیم می‌گیرد یک عروسک هوشمند به نام «پیناتک» تهیه کند؛ اما این هدیه به‌تدریج زندگی خانواده را دستخوش تغییرات غیرمنتظره‌ای می‌کند و اتفاقاتی را رقم می‌زند که مسیر زندگی اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تهیه‌کنندگی این اثر را آرزو لطفی بر عهده دارد و آموزشگاه بازیگری کودک و نوجوان بارانا به‌عنوان مجری طرح، در تولید این نمایش همراه گروه است.

محمدطاها عرفانی، ضحا شریفی، آروشا پسندپور، مرسانا احمدیان، ماهور بوجار، سلنا یاسری‌فر و اندیا اسماعیل‌پور، به ترتیب ورود به صحنه، بازیگران «پیناتک» هستند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به مدیر تولید: آرمین اقراری، دستیار تولید: کسری تلند، مدیر صحنه: بشیر الله وردی، طراح پوستر: ستایش افشار نادری، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت و عکاس: پریسا لطفی اشاره کرد.

علاقه‌مندان به تماشای نمایش «پیناتک» می‌توانند به سایت تیوال و یا گیشه تماشاخانه طهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، بالاتر از طالقانی، کوچه فرهنگی (بهنام سابق)، پلاک ۳ مراجعه کنند.