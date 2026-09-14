به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، شرکت دانشبنیان «کیمیاگستران نوین آزمای تبریز» با تکیه بر توان تخصصی نیروهای شیمی، صنایع غذایی، زیستشناسی و میکروبیولوژی، مجموعهای از خدمات تخصصی آزمون و آنالیز فیزیکوشیمیایی و میکروبی را برای صنایع غذایی و کشاورزی، محصولات شوینده، آب و فاضلاب، پسابهای صنعتی و خوراک دام و طیور ارائه میکند؛ خدماتی که نقش مهمی در کنترل کیفیت محصولات و ارزیابی انطباق آنها با استانداردهای ملی دارد.
این مجموعه با توسعه دامنه فعالیتهای خود و دریافت مجوز از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، اکنون طیف متنوعی از خدمات آزمایشگاهی تخصصی را به بخشهای مختلف دولتی و خصوصی ارائه میدهد.
امیرمحمد گوگانیان، مدیرعامل شرکت و مدیر کیفی آزمایشگاه کیمیاگستران نوین آزمای تبریز، با اشاره به پیشینه تخصصی این مجموعه گفت: این شرکت از دیماه ۱۴۰۴ در رده شرکتهای دانشبنیان نوپا سطح ۲ قرار گرفته و فعالیتهای آن در حوزه فناوری ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته تعریف شده است.
وی افزود: آزمایشگاه این شرکت از سال ۱۴۰۲ گواهی تأیید صلاحیت سازمان ملی تأیید صلاحیت ایران را دریافت کرده و در حال حاضر در سطح «فعال» شبکه آزمایشگاهی کشور نیز فعالیت میکند.
گوگانیان با اشاره به ساختار این مجموعه اظهار کرد: شرکت کیمیاگستران نوین آزمای تبریز از سه بخش اداری و مدیریت، آزمایشگاه آنالیز شیمی و آزمایشگاه میکروبیولوژی تشکیل شده است و فعالیت اصلی آن انجام آزمونهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی برای فرآوردههای غذایی و کشاورزی، محصولات شوینده، آب و فاضلاب و پسابهای صنعتی است.
به گفته وی، این مجموعه با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، زمینه اشتغال مستقیم ۶ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۲ نفر را فراهم کرده است. کارشناسان این مجموعه از میان دانشآموختگان رشتههای شیمی و مهندسی شیمی، صنایع غذایی، زیستشناسی و میکروبیولوژی انتخاب شدهاند.
آزمونهای تخصصی برای کنترل کیفیت محصولات
مدیرعامل شرکت کیمیاگستران نوین آزمای تبریز با تشریح خدمات این آزمایشگاه بیان کرد: در بخش آزمونهای فیزیکوشیمیایی، طیف متنوعی از پارامترهای مورد نیاز صنایع غذایی و شوینده مورد بررسی قرار میگیرد که از جمله آنها میتوان به پراکسید، سوربات پتاسیم، چربی، رطوبت، قند، خاکستر کل و خاکستر نامحلول در اسید، اسیدیته، فیبر، پروتئین، نمک، ماده فعال، مواد نامحلول در اتانول، مواد صابونینشده، مواد نامحلول در آب، تیتر مخلوط اسیدهای چرب، عدد اسیدی، فرمالدئید و عدد زین اشاره کرد.
وی ادامه داد: در بخش میکروبیولوژی نیز آزمونهایی از جمله شناسایی سالمونلا، شمارش کلی میکروارگانیسمها، شمارش کپک و مخمر، استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی، کلیفرم و کاندیدا آلبیکنس و سایر آزمونهای مرتبط با محصولات غذایی و شوینده انجام میشود.
بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته در آنالیز نمونهها
گوگانیان با اشاره به تجهیزات تخصصی مورد استفاده در این مجموعه گفت: اسپکتروفتومتر یکی از تجهیزات مهم آزمایشگاه است که بر اساس میزان جذب نور در طول موج مشخص، برای اندازهگیری طیف متنوعی از ترکیبات و یونها مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: اندازهگیری نگهدارندههایی مانند سوربات و بنزوات و نمکهای آنها در غلات و نوشیدنیها، کافئین و اسید فسفریک در نوشابهها، فرمالدئید در شویندهها، آهن و مس در صابونها، فسفات و آمونیاک در پسابهای صنعتی، یونهای نیتریت، نیترات و سولفات در آب و عرقیات گیاهی و برخی پارامترهای مورد نیاز در قند و شکر، از جمله کاربردهای این دستگاه است.
مدیرعامل شرکت کیمیاگستران نوین آزمای تبریز ادامه داد: دستگاه الایزا ریدر نیز برای اندازهگیری سموم آفلاتوکسین M1 و B1 در انواع فرآوردههای غذایی، محصولات لبنی و خوراک دام و طیور به کار گرفته میشود و مبنای آن اندازهگیری شدت نور عبوری از نمونههای موجود در پلیتهای میکروتیوب است.
به گفته وی، فلیمفوتومتر نیز از دیگر تجهیزات مورد استفاده در این آزمایشگاه است که بر اساس میزان نشر حاصل از بازگشت الکترونهای تحریکشده به حالت پایه عمل میکند و برای اندازهگیری کاتیونهایی مانند کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم در آب، پساب و مواد غذایی کاربرد دارد.
فرآیند استاندارد دریافت نمونه تا اعلام نتیجه
گوگانیان درباره فرآیند ارائه خدمات آزمایشگاهی توضیح داد: نمونهها میتوانند از سوی سازمانهای دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای خصوصی به آزمایشگاه ارسال شوند. پس از ورود نمونه، اطلاعات آن در بخش اداری ثبت و نمونه کدگذاری میشود و متناسب با آزمونهای درخواستی، نمونه در اختیار بخشهای میکروبیولوژی و شیمی قرار میگیرد و بخشی نیز به عنوان نمونه شاهد در شرایط مشخص نگهداری میشود.
وی افزود: کارشناسان بخشهای شیمی و میکروبیولوژی آزمونهای تعیینشده را در بازه زمانی مشخص انجام میدهند و گزارش نتایج پس از بررسی و تأیید مدیریت آزمایشگاه، در اختیار مشتری یا سازمان درخواستکننده قرار میگیرد.
پشتیبانی از دانشگاه و آموزش نیروی متخصص
مدیرعامل شرکت کیمیاگستران نوین آزمای تبریز، ارائه خدمات به جامعه دانشگاهی را یکی دیگر از فعالیتهای این مجموعه عنوان کرد و گفت: این خدمات شامل پذیرش دانشجویان برای گذراندن دورههای کارآموزی و همچنین همکاری در انجام فعالیتهای آزمایشگاهی مرتبط با پایاننامههای دانشگاهی است.
وی افزود: این مجموعه همچنین برای کارشناسان کنترل کیفیت کارخانهها و واحدهای تولیدی، بهویژه فعالان صنایع غذایی و فرآوردههای آرایشی و بهداشتی، دورههای آموزشی مرتبط با آزمونهای شیمیایی و میکروبی برگزار میکند.
گوگانیان ادامه داد: این دورهها شامل آموزش روشهای آزمون فیزیکوشیمیایی و میکروبی محصولات غذایی، کشاورزی و شویندههاست و در آنها هم از روشهای کلاسیک و تجهیزات رایج آزمایشگاهی و هم از تجهیزات پیشرفتهای مانند اسپکتروفتومتر، الایزا ریدر و فلیمفوتومتر استفاده میشود.
به گفته وی، کارشناسان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از مخاطبان اصلی این دورهها هستند و کارشناسان کنترل کیفیت معرفیشده از سوی سازمان ملی استاندارد نیز از طریق سامانه مربوطه در این دورهها حضور پیدا میکنند.
نقش خدمات آزمایشگاهی دانشبنیان در ارتقای سلامت و کیفیت تولید
گوگانیان با اشاره به نقش آزمایشگاههای خدماتی در توسعه فناوری و ارتقای کیفیت تولید اظهار کرد: فعالیتهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی زیربنای توسعه و پیشرفت کشور هستند و آزمایشگاههای خدماتی دانشبنیان عضو شبکه آزمایشگاهی میتوانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.
وی افزود: انجام آزمونهای مختلف برای محصولات غذایی و فرآوردههای شوینده، امکان کنترل کیفیت محصولات تولیدی و بررسی انطباق آنها با استانداردهای ملی ایران را فراهم میکند و از این منظر، خدمات آزمایشگاهی میتواند در ارتقای سطح کیفی محصولات و سلامت عمومی جامعه اثرگذار باشد.
ضرورت حمایت از زیرساخت آزمایشگاههای دانشبنیان
مدیرعامل شرکت کیمیاگستران نوین آزمای تبریز با اشاره به نیاز آزمایشگاههای خدماتی دانشبنیان به تجهیزات و زیرساختهای تخصصی گفت: حمایت از این مجموعهها باید در حوزههایی مانند تأمین تجهیزات آنالیز پیشرفته، مواد شیمیایی و محیطهای کشت میکروبی، تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشهای تخصصی دنبال شود.
وی بر اهمیت برگزاری منظم دورههای آموزشی مرتبط با استاندارد 17025 و روشهای انجام آزمونهای شیمیایی و میکروبی تأکید کرد و گفت: ارتقای سطح علمی مدیران و کارشناسان آزمایشگاهها میتواند به افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی و توسعه ظرفیتهای تخصصی این بخش کمک کند.
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