به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان بررسی خسارات سیلاب به بخش کشاورزی پارس آباد که با حضور مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل انجام شد، خسارات حوادث جوی اخیر و وقوع طوفان و تگرگ در مناطق مختلف شهرستان پارس آباد بررسی و ابعاد خسارات واردشده به مزارع و باغات، از مناطق آسیب‌دیده رصد شد.

در این بازدید میدانی عادل پورمحبت اظهار کرد: در کنار گفت‌وگو با کشاورزان و بهره‌برداران آسیب‌دیده، روند خسارات واردشده به محصولات زراعی و درختان میوه ارزیابی شد.

وی افزود: در جریان این بازدید، میزان آسیب‌های ناشی از تگرگ و شدت طوفان در اراضی کشاورزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان اردبیل گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان با توجه به حساسیت وضعیت محصولات در این فصل، تمام توان خود را برای ارزیابی دقیق و عادلانه خسارات به کار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: گزارش‌های مستند ارائه ‌شده توسط تیم‌های فنی شهرستان، مبنای تدوین برنامه‌های حمایتی و تسریع در روند جبران خسارات خواهد بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان اردبیل با تأکید بر اهمیت بیمه محصولات کشاورزی، از کشاورزان خواست؛ با توجه به وقوع حوادث غیرمترقبه جوی نظیر تگرگ و سیل، نسبت به پوشش بیمه‌ای محصولات خود اقدام کنند.

پورمحبت ادامه داد: بیمه مطمئن‌ترین راهکار برای حفظ سرمایه کشاورزان در برابر نوسانات اقلیمی و حوادث طبیعی است و دولت با ارائه تسهیلات و پوشش‌های متنوع، در کنار تولیدکنندگان قرار دارد.