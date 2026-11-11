به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، یوسی داگان رئیس شورای منطقه‌ ای شهرک‌ های صهیونیست‌ نشین در شمال کرانه باختری اعلام کرد که به او اجازه ورود به کشور فرانسه داده نشده است.

بر اساس اعلام این رسانه، مقامات اداره مهاجرت فرانسه هفته گذشته مانع ورود داگان شدند و به او اطلاع دادند که اجازه عبور از مرز و ورود به این کشور را ندارد.

در جریان بررسی گذرنامه، داگان برای بازجویی برده شد؛ جایی که به گفته خود او، یکی از مأموران با وی صحبت کرد و اسنادی را به او نشان داد که حاکی از ممنوعیت ورودش به فرانسه بود.

گفتنی است که یکی از کمیسیون های پارلمان فرانسه دیروز با پیش نویس قانون ممنوعیت واردات محصولات شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری و ارائه خدمات در راستای حمایت از شهرک سازی های اسرائیل موافقت کرد.

قرار است این پیش نویس در جلسه پارلمان در تاریخ ۱۹ نوامبر به صورت عمومی بررسی شود.

بر اساس این گزارش، بیش از ۱۰۰ نماینده از ۸ فراکسیون پارلمانی با حمایت فراکسیون های چپ گرا و حزب جنبش دموکرات این پیش نویس را امضا کردند اما حزب امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و جمعیت ملی با آن مخالفت کردند.

بر اساس مفاد این طرح، شرکت‌های متخلف ممکن است به یک سال زندان و پرداخت جریمه‌ای معادل حداکثر ۵ درصد از گردش مالی سالانه جهانی خود محکوم شوند.