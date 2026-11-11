به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در نشست با فعالان حوزه گردشگری شهرستان دشتی که با حضور ابراهیمی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: توسعه گردشگری یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم و مدیریت استان است و شهرستان دشتی نیز در همین راستا گام برمی‌دارد.

وی با تأکید بر ضرورت برگزاری مستمر نشست‌های تخصصی با فعالان این حوزه افزود: شهرستان دشتی از ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه گردشگری و صنایع‌دستی برخوردار است که شناسایی و معرفی آن‌ها می‌تواند زمینه جذب گردشگر و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.

مقاتلی آثار تاریخی و باستانی شهرستان را از ظرفیت‌های مهم گردشگری دانست و گفت: هر یک از این آثار قابلیت جذب گردشگر دارند و نباید از معرفی و بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها غافل شد.

فرماندار دشتی با اشاره به اعتبارات حوزه گردشگری بیان کرد: سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد ریال اعتبار به این حوزه اختصاص یافت که این میزان اعتبار در سال جاری نیز افزایش داشته است و انتظار می‌رود از محل ردیف‌های ملی نیز اعتبارات مورد نیاز برای توسعه گردشگری شهرستان تأمین شود.

وی بر ضرورت ارتقای فرهنگ گردشگری و توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های این حوزه تأکید کرد و یادآور شد: تدوین اطلس گردشگری شهرستان دشتی باید در دستور کار قرار گیرد تا ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها و فرصت‌های گردشگری منطقه به‌صورت جامع شناسایی و برای توسعه آن‌ها برنامه‌ریزی شود.