به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه اقتصاد گردشگری شهری کشور با عنوان «کاروانسرای نو» در شیراز، گردشگری را یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی استان دانست و با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فارس در حوزه گردشگری گفت: بر اساس مطالعات انجام‌شده، برای توسعه پایدار راهی جز تقویت صنعت گردشگری نداریم و باید این حوزه را به عنوان یک صنعت راهبردی مورد توجه قرار دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس افزود: گردشگری تنها به حوزه تفریح محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای گسترده از حمل‌ونقل، هتلداری، رستوران‌داری، صنایع غذایی، بازار سوغات و سایر کسب‌وکارها را دربرمی‌گیرد و می‌تواند اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی ایجاد کند.

ظرفیت ۱۶ هزار اثر تاریخی فارس برای رونق گردشگری

مریدی با اشاره به وجود ۱۶ هزار اثر واجد ارزش و ثبت‌شده در استان فارس و ۸۹ منطقه نمونه گردشگری گفت: فارس با برخورداری از پیشینه تاریخی، فرهنگی، ادبی و مذهبی و همچنین تنوع فرهنگی، ظرفیت بالایی برای معرفی در عرصه بین‌المللی دارد.

وی ادامه داد: باید تمرکز بیشتری بر داشته‌های میراثی و فرهنگی استان داشته باشیم، چراکه حضور هر گردشگر تنها یک بخش را منتفع نمی‌کند و از حمل‌ونقل و اقامت گرفته تا رستوران‌ها و خرده‌فروشی‌ها از این جریان اقتصادی بهره‌مند می‌شوند.

«کاروانسرای نو» آغازگر رویدادهای گردشگری شیراز

مدیرکل میراث فرهنگی فارس همچنین نمایشگاه «کاروانسرای نو» را آغازگر مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی و گردشگری در شیراز دانست و گفت: این برنامه‌ها از پنجم مهرماه و همزمان با هفته جهانی گردشگری ادامه پیدا می‌کند.

مریدی افزود: رویداد گردشگری ادبی «مهر شیراز» نیز از هشتم تا دوازدهم مهرماه برگزار می‌شود؛ رویدادی که از روز بزرگداشت مولانا آغاز شده و تا روز بزرگداشت حافظ ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به ظرفیت شیراز در حوزه گردشگری ادبی عنوان کرد: این رویداد در جوار آرامگاه حافظ و سومین حرم اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود و علاقه‌مندان فرهنگ و ادب را گرد هم خواهد آورد.

اکسپو ۲۰۲۶ شیراز در مسیر رویدادهای گردشگری

مریدی همچنین از برگزاری همایش‌های سرمایه‌گذاری و بوت‌کمپ‌های تخصصی در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: مجموعه این رویدادها در نهایت به اکسپو ۲۰۲۶ شیراز خواهد رسید که به عنوان نمایشگاه ملی و جامع گردشگری و صنایع دستی در سالن ملاصدرا برگزار می‌شود.

وی در پایان با اشاره به شرایط بین‌المللی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهایی نشان‌دهنده ظرفیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم ایران است و فارس می‌تواند با تکیه بر فرهنگ، تاریخ و میراث خود، تصویری از تعامل فرهنگی و صلح‌طلبی ایران به جهان ارائه کند.