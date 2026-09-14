فکت چک؛ اخباری که ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-انتصاب مخبر به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین
-حبس نیروهای سپاه پاسداران در تونلهای علیالطاهر
-نقش ایران در حمله به زیرساختهای نفتی عربستان
-تخلف در قرارداد فروش نفت و پنهان ماندن این موضوع از شرکت ملی نفت
-کمک چین به ایران برای حمله به پایگاه های آمریکا در اردن
-ویدئویی تحریف شده از ادای احترام پزشکیان به راهب هندی
-حمله موشکی صنعا به مسجدی در منطقه جازان عربستان
-بسته شدن مرز گرجستان به روی کامیونهای ایرانی
-بازداشت خانوادههای عراقی در گذرگاههای مرزی خوزستان
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