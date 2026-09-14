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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

فکت چک؛ اخباری که ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-انتصاب مخبر به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین

-حبس نیروهای سپاه پاسداران در تونل‌های علی‌الطاهر

-نقش ایران در حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان

-تخلف در قرارداد فروش نفت و پنهان ماندن این موضوع از شرکت ملی نفت

-کمک چین به ایران برای حمله به پایگاه های آمریکا در اردن

-ویدئویی تحریف شده از ادای احترام پزشکیان به راهب هندی

-حمله موشکی صنعا به مسجدی در منطقه جازان عربستان

-بسته شدن مرز گرجستان به روی کامیون‌های ایرانی

-بازداشت خانواده‌های عراقی در گذرگاه‌های مرزی خوزستان

فکت چک؛ اخباری که ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6947071

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