فکت چک؛ اخباری که ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-انتصاب مخبر به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین



-حبس نیروهای سپاه پاسداران در تونل‌های علی‌الطاهر



-نقش ایران در حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان



-تخلف در قرارداد فروش نفت و پنهان ماندن این موضوع از شرکت ملی نفت



-کمک چین به ایران برای حمله به پایگاه های آمریکا در اردن



-ویدئویی تحریف شده از ادای احترام پزشکیان به راهب هندی



-حمله موشکی صنعا به مسجدی در منطقه جازان عربستان



-بسته شدن مرز گرجستان به روی کامیون‌های ایرانی



-بازداشت خانواده‌های عراقی در گذرگاه‌های مرزی خوزستان