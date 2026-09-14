به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی، ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان جیرفت با ستایش از همکاری و هم‌افزایی دستگاه قضا با حوزه اجرایی، امنیت مثال‌ زدنی جنوب کرمان را بستر اصلی تحول اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان دانست.

وی با تاکید بر نقش بی‌بدیل تعامل میان نهادها، اظهار داشت: همکاری دستگاه قضا در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد به شکل‌گیری دورانی طلایی منجر شده است؛ دورانی که در آن، هم‌ افزایی میان قوای اجرایی و قضایی، گره‌گشایی از مشکلات مردم را شتاب بخشیده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد با اشاره به نتایج ملموس این همدلی در زندگی مردم افزود: بخشی از اقدامات برای برطرف کردن معضل سوخت و بنزین در منطقه، مرهون حمایت‌ها و ورود به‌موقع دستگاه قضا بود و روند فعال‌سازی معاونت جنوب و پیشبرد امور اداری منطقه، بخشی از دستاوردهای همین تعامل سازنده است که عملکرد درخشان دستگاه قضا در آن نقشی اساسی داشته است.

سعیدی، با اشاره به ظرفیت‌های عظیم نهفته در جنوب کرمان، تصریح کرد: امروز جیرفت و عنبرآباد در حوزه سرمایه‌گذاری گام‌های بلند و استواری برداشته است که نمود عینی آن، هدف‌گذاری برای جذب حدود ۸۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری در بخش معادن عنبرآباد است.

وی با تاکید بر اینکه شکوفایی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مطلوب، تنها در سایه امنیت پایدار محقق می‌شود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه جنوب کرمان از امنیت بسیار خوبی برخوردار است که این مؤلفه، بستری امن و امیدبخش را برای حضور سرمایه‌گذاران و تسریع در روند توسعه و آبادانی منطقه فراهم آورده است.