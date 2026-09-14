به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زیرمجموعه شرکت دولتی گازپروم در ارمنستان روز دوشنبه (۲۳ شهریور) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری برنامه‌ریزی‌شده در خط لوله داخل خاک روسیه، عرضه گاز طبیعی از این کشور به ارمنستان ۱۰ روز متوقف می‌شود.

در این بیانیه آمده است: توقف جریان گاز روسیه به ارمنستان از ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) تا ۲۵ سپتامبر (سوم مهر) ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش خبرگزاری اینترفکس روسیه، ارمنستان محصور در خشکی است و برای تأمین انرژی مورد نیاز خود به‌شدت به مسکو وابسته است؛ به‌طوری که این کشور سال گذشته ۸۲ درصد از گاز مصرفی خود را از روسیه وارد کرده است.