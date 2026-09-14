به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زیرمجموعه شرکت دولتی گازپروم در ارمنستان روز دوشنبه (۲۳ شهریور) با انتشار بیانیهای اعلام کرد که به دلیل اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری برنامهریزیشده در خط لوله داخل خاک روسیه، عرضه گاز طبیعی از این کشور به ارمنستان ۱۰ روز متوقف میشود.
در این بیانیه آمده است: توقف جریان گاز روسیه به ارمنستان از ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) تا ۲۵ سپتامبر (سوم مهر) ادامه خواهد داشت.
بر اساس گزارش خبرگزاری اینترفکس روسیه، ارمنستان محصور در خشکی است و برای تأمین انرژی مورد نیاز خود بهشدت به مسکو وابسته است؛ بهطوری که این کشور سال گذشته ۸۲ درصد از گاز مصرفی خود را از روسیه وارد کرده است.
نظر شما