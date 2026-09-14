به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند دوشنبه شب در نشست بررسی روند جذب اعتبارات عمرانی بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح منابع مالی در پیشبرد برنامههای عمرانی اظهار کرد: بهرهگیری هدفمند از اعتبارات ملی و استانی، نقش مهمی در تسریع اجرای پروژهها وارتقای کیفیت خدمات عمرانی در مناطق مختلف استان دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر نظارت مستمر بر روند اجرای پروژهها و هماهنگی میان واحدهای مختلف را از عوامل مؤثر در افزایش بهرهوری اعتبارات دانست و بر ضرورت اتخاذ رویکردی منسجم و برنامهمحور در فرآیند جذب و هزینهکرد منابع تأکید کرد.
وی، همچنین خواستار برنامهریزی هدفمند برای استفاده بهینه از ظرفیتهای اعتباری با هدف ارتقای شاخصهای توسعهای و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی در حوزههای شهری و روستایی استان بوشهر شد.
نشست تخصصی بررسی روند تخصیص و جذب اعتبارات عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از محل منابع ملی و استانی با هدف تسریع در اجرای پروژهها و بررسی میزان پیشرفت طرحهای عمرانی برگزار شد.
در این نشست آخرین وضعیت اعتبارات عمرانی تخصیصیافته از محل منابع ملی و استانی مورد بررسی قرار گرفت و ضمن ارزیابی روند جذب اعتبارات، راهکارهای تسریع در فرآیند تخصیص و هزینهکرد منابع مالی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین میزان پیشرفت فیزیکی پروژههای عمرانی بنیاد مسکن در سطح استان مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای اعتباری موجود بهمنظور تکمیل طرحهای نیمهتمام و اجرای پروژههای جدید تأکید شد.
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