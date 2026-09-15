ترور یکی دیگر از فرماندهان القسام در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «شهاب» فلسطین، احمد البطش، معروف به «ابواسامه» از فرماندهان گردانهای عزالدین القسام در حملهای در نزدیکی تقاطع الصفطاوی در شمال شهر غزه ترور شد.
تاکنون جزییات بیشتری از ابعاد این ترور منتشر نشده و القسام هیچ واکنشی نسبت به ادعای ترور این فرمانده نداشته است.
این دومین ترور یک فرمانده القسام در چند روز گذشته است.
روز پنجشنبه (۱۹ شهریورماه) نیز گردانهای عزالدین القسام با صدور بیانیهای، شهادت فرح احمد عبدالمجید حامد، عضو شورای نظامی این گردانها در کرانه باختری را تأیید کرد.
بر اساس این بیانیه، حامد به دنبال حمله رژیم اسرائیل در غرب شهر غزه به شهادت رسیده بود.
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