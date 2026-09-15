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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۳۰

ترور یکی دیگر از فرماندهان القسام در غزه

ترور یکی دیگر از فرماندهان القسام در غزه

منابع خبری مدعی ترور یکی دیگر از فرماندهان گردان‌های عزالدین القسام، شاخه نظامی جنبش حماس در شمال شهر غزه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «شهاب» فلسطین، احمد البطش، معروف به «ابواسامه» از فرماندهان گردان‌های عزالدین القسام در حمله‌ای در نزدیکی تقاطع الصفطاوی در شمال شهر غزه ترور شد.

تاکنون جزییات بیشتری از ابعاد این ترور منتشر نشده و القسام هیچ واکنشی نسبت به ادعای ترور این فرمانده نداشته است.

این دومین ترور یک فرمانده القسام در چند روز گذشته است.

روز پنجشنبه (۱۹ شهریورماه) نیز گردان‌های عزالدین القسام با صدور بیانیه‌ای، شهادت فرح احمد عبدالمجید حامد، عضو شورای نظامی این گردان‌ها در کرانه باختری را تأیید کرد.

بر اساس این بیانیه، حامد به دنبال حمله رژیم اسرائیل در غرب شهر غزه به شهادت رسیده بود.

کد مطلب 6947400

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      1 2
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      الهی نابود بشه اسرائیل جنایتکار به امید خدا زود از روی زمین محو میشه یقین دارم
    • جهانبخش IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 2
      پاسخ
      صهیون سگ کثیف مرگ بر صهیون لعنت بر یهود

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