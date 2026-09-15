عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این اراضی با هدف توسعه کشاورزی صنعتی و افزایش بهرهوری واگذار میشود، اظهار داشت: طرحهای کشت و صنعت میتوانند نقش مهمی در رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق گرمسیری استان ایفا کنند.
وی با بیان اینکه پیش از واگذاری زمین، سوابق توان اجرایی و اهلیت سرمایهگذاران به صورت میدانی بررسی میشود، تصریح کرد: سرمایهگذاران باید توان اجرایی لازم را داشته باشند تا طرحها با موفقیت به بهرهبرداری برسند و از هدر رفتن منابع جلوگیری شود.
معاون استاندار با اشاره به اینکه این اراضی در مناطق گرمسیری استان واقع شدهاند، خاطرنشان کرد: شرایط اقلیمی مناسب این مناطق، بستر خوبی برای اجرای طرحهای کشت و صنعت فراهم کرده و میتواند به افزایش تولید محصولات کشاورزی و صادرات کمک کند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه کشت و صنعت در استان، نقش مهمی در افزایش تولید و صادرات دارد، گفت: با اجرای این طرحها، شاهد تحول عظیم در بخش کشاورزی استان خواهیم بود؛ همچنین این رویکرد، زمینهساز اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم منطقه خواهد شد.
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