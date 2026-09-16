حبیب‌الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز ارزیابی واحدهای آسیب‌دیده، اظهار داشت: بیش از ۱۲۰ نفر از نیروهای بنیاد مسکن، واحدهای مسکونی، تجاری و لوازم اساسی مردم را ارزیابی می‌کنند.

وی با بیان اینکه از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، بیش از ۱۵۵ واحد مسکونی به‌طور کامل تخریب شده، تصریح کرد: ۳۷ واحد تجاری نیز به‌طور صددرصد از بین رفته و عملیات آواربرداری با دستور ویژه استاندار بلافاصله آغاز شده است.

محبی با اشاره به اینکه واحدهای تخریب‌شده پس از ارزیابی برای دریافت ودیعه مسکن و کمک‌هزینه اجاره معرفی شدند، خاطرنشان کرد: این مبالغ به‌طور کامل پرداخت شده و هیچ واحد غیرقابل سکونتی بدون دریافت کمک مالی باقی نمانده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از واحدهای نیازمند تعمیر با مشارکت خود مردم بازسازی شده، گفت: پس از اعلام دستور کار، مردم بلافاصله اقدام کردند و در حال حاضر تعمیرات بیش از ۸ هزار واحد به پایان رسیده است.

وی با اشاره به روند صدور پروانه ساخت، تصریح کرد: تمامی متقاضیان واحدهای احداثی به شهرداری‌های ۱۶ شهر استان معرفی شده‌اند تا مراحل ساخت‌وساز آنها پیگیری شود.

محبی در پاسخ به مطالبه مردم درباره ناکافی بودن تسهیلات، خاطرنشان کرد: مبالغ خسارت در هیئت دولت و شورای عالی مسکن تصویب می‌شود و در اختیار استان‌ها نیست و با توجه به افزایش قیمت مصالح، نیازمند بازنگری است که این موضوع در سطح ملی در حال پیگیری می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه دولت و نظام مردم آسیب‌دیده را تنها نخواهند گذاشت، گفت: روند بازسازی واحدهای تخریب‌شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.