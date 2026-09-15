حمداله مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای انجام وظایف نظارتی و با هدف صیانت از سلامت کارکنان و ارتقای سطح بهداشت محیط کار، وی به همراه کارشناسان واحد نظارت اداره دامپزشکی از مجموعه پتروشیمی بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدید، بخش‌های مرتبط با نگهداری، عرضه و مصرف مواد غذایی و همچنین امکانات و شرایط بهداشتی مجموعه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مظفری ادامه داد: همچنین اماکن و تأسیسات مرتبط، نحوه نگهداری مواد غذایی، وضعیت بهداشتی آشپزخانه و سالن‌های غذاخوری، شرایط سردخانه‌ها، رعایت زنجیره سرد و نحوه کنترل و نظارت بر فرآورده‌های خام دامی مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان عسلویه تصریح کرد: در این بازدید و در گفت‌وگو با مسئولان و کارشناسان مجموعه، بر رعایت مستمر ضوابط بهداشتی، کنترل کیفی و بهداشتی فرآورده‌های خام دامی، خرید محصولات از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی و توجه ویژه به شرایط نگهداری و مصرف مواد غذایی تأکید شد.

وی گفت: رعایت اصول بهداشتی در مراحل مختلف تأمین، نگهداری و مصرف مواد غذایی، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های قابل انتقال از طریق غذا و حفظ سلامت کارکنان دارد و نظارت بر این فرآیندها به صورت مستمر در دستور کار اداره دامپزشکی قرار دارد.

مظفری خاطرنشان کرد: در پایان این بازدید، موارد و نکات بهداشتی لازم به مسئولان مجموعه یادآوری و مقرر شد اقدامات لازم برای رفع نواقص احتمالی و ارتقای هرچه بیشتر سطح بهداشت و سلامت مجموعه در دستور کار قرار گیرد.