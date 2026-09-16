انتشار فراخوان دومین رقابت عکاسی «از قاب تا روایت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، برای دومین سال پیاپی علاقه‌مندان به حضور در بخش «از قاب تا روایت» می‌توانند در این رویداد شرکت کنند.

در مقدمه فراخوان آمده است: دبیرخانه‌ جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در بیستمین دوره‌ برگزاری، میزبان دومین رقابت عکس‌محور پیرامون «نگاه مستند» عکاسان است؛ بخشی ویژه در «سینماحقیقت» که آرمانش کشف لایه‌های عمیق پیوند مستعد میان نگاه عکاسانه و روایت‌سازی مستند است.

این بستر از عکاسان مستند، سینماگران و مستندسازان و فعالان حوزه مستندنگاری دعوت می‌کند تا با عکس‌های مرتبط، متمرکز و هدفمند (Sequence) آثاری را ارائه کنند که فراتر از نمایش مستند، از ظرفیت روایی و قابلیت روایت‌گری برخوردارند.

تمرکز برگزارکننده در این بخش بر تعداد عکس‌هایی است که تجربه‌ عکاس را به ابزاری برای اندیشیدن و روایت‌گری در سینمای مستند تبدیل می‌کنند و امکان گفتگوی تازه‌ای میان ۲ جهان مستقل «عکاسی و سینما» می‌گشایند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم آذر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

برای دریافت فایل فراخوان اینجا را ببینید.