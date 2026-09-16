به گزارش حبرنگار مهر،حجتالاسلام سیدعبدالحسین موسوی نماینده آیت الله حسینی بوشهری صبح چهارشنبه با حضور در منزل خانوادههای معظم شهیدان حسین صالحنژاد، حسن مؤمنی و مهدی بحرانی، از شهدای بسیجی شهرستان دیر که در جریان حمله جنایتکارانه آمریکا به جزیره لاوان به شهادت رسیدند، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای والامقام، پیام تسلیت و تکریم نایبرئیس مجلس خبرگان رهبری را به خانوادههای معظم شهدا تقدیم کرد.
نماینده آیتالله حسینی بوشهری در این دیدار با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان اظهار داشت: مردم ایران اسلامی در جنگ رمضان نیز پای آرمانهای امام راحل و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب ایستادند و این حضور و ایستادگی، موجب عزت و غرورآفرینی برای هر ایرانی است.
حجتالاسلام موسوی با بیان اینکه مردم استان بوشهر، بهویژه مردم شهیدپرور شهرستان دیر، بار دیگر در این مقطع حساس تاریخی برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار خود ثبت کردند، افزود: شهادت فرزندان این مرز و بوم نشاندهنده عمق ایمان، بصیرت و روحیه ایثار و مقاومت مردم این دیار است.
وی خاطر نشان کرد: امروز همه ما وظیفه داریم با توجه به فرامین و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مسیر حفظ وحدت و همدلی گام برداریم و با انسجام و اتحاد، در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کنیم.
در ادامه، حجتالاسلام موسوی نماینده آیت الله حسینی بوشهری با خانواده جانبازان سرافراز، از جمله پدر شهید علی بحرانی، منزه، تقوی و فخرایی نیز دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدارها ضمن تجلیل از صبر، ایثار و فداکاری خانوادههای معظم شهدا و جانبازان، در جریان آخرین وضعیت درمانی و شرایط جسمانی آنان قرار گرفت و بر ضرورت تکریم و توجه و رسیدگی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد.
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