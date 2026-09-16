سهم کشاورزی در اقتصاد کشور افزایش یابد؛اصلاح الگوی کشت مغفول ماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری صبح چهارشنبه در آئین بهرهبرداری از مجموعه سردخانه، کنسانتره، سالن سورت و مزرعه پنل خورشیدی سمیرم، کرد: بخش کشاورزی ظرفیت بسیار بالایی برای سرمایهگذاری دارد؛ بهطوریکه این بخش با دارا بودن ۴.۵ میلیون بهرهبردار و پوشش یکسوم اقتصاد کشور، بازدهی سه برابری نسبت به صنعت دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم توسعه، بسترهای مناسبی برای کشاورزی پیشبینی شده است که اگر مجریان با جدیت تلاش کنند و ظرفیتهای بالقوه را بالفعل سازند، شاهد جهشهای چشمگیری در این حوزه خواهیم بود.
وی افزود: محصول سیب سمیرم ظرفیت صادراتی بسیار مطلوبی دارد که باید با تدوین نقشه راه عملیاتی، شامل برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، برای توسعه بازارهای صادراتی آن اقدام کرد.
عسکری با تأکید بر لزوم افزایش سهم ۳۰ درصدی کشاورزی از اشتغال کشور تصریح کرد: امنیت غذایی از مهمترین اولویتهای کشور است و باید در این حوزه سرمایهگذاری جدی صورت گیرد؛ در واقع، اگر در بخش کشاورزی یک هزار تومان هزینه کنیم، هزینههای سربار در حوزه بهداشت و درمان به طرز چشمگیری کاهش مییابد.
وی اصلاح الگوی کشت را از مباحث اساسی و مغفولمانده دانست و افزود: قاعده الگوی کشت باید بهگونهای تعریف شود که دغدغههای تولیدکننده در زمینه نحوه و میزان تولید برطرف گردد. همچنین، دولت موظف است اجرای مصوبات کمیسیون کشاورزی مجلس را در اولویتهای اجرایی خود قرار دهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، استان اصفهان را پایلوتی برای کشور در حوزه تصاحب بازارهای منطقهای دانست و گفت: تصمیمات خلقالساعه همواره مانعی بر سر راه تولید بوده است؛ لذا پیشنهاد میکنم کارگروهی ویژه جهت بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای موجود استان تشکیل شود تا اصفهان در حوزه دانشبنیان کردن کشاورزی پیشرو باشد.
عسکری با اشاره به وجود ۲۵۰ هزار فارغالتحصیل حوزه کشاورزی در کشور خاطرنشان کرد: این نیروی متخصص سرمایه عظیمی است که باید با ایجاد فضای دانشبنیان در بخش کشاورزی اصفهان، از توانمندیهای آنان برای تحول و بهرهوری حداکثری استفاده شود.
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