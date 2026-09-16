به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه پیش از ظهر امروز چهارشنبه در رزمایش توزیع ۹۰ هزار بسته تحصیلی اظهار کرد: این پویش که از ۱۵ شهریورماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد، فرصتی برای تعمیق مسئولیتهای اجتماعی و بستری برای ارتقای عدالت آموزشی در مناطق کمبرخوردار استان است.
وی با اشاره به رشد خدمترسانی در سال جاری افزود: در حالی که سال گذشته ۵۴ هزار بسته تحصیلی توزیع شده بود، امسال با همت خیرین و تلاش همکاران، برای ۹۰ هزار دانشآموز بستههای شامل لوازمالتحریر، کیف، کفش و پوشاک تدارک دیده شده است.
مدیرکل کمیته امداد خوزستان در خصوص حمایتهای جانبی این نهاد تصریح کرد: علاوه بر تأمین بستههای تحصیلی، پرداخت کمکهزینههای شهریه، هزینه ایاب و ذهاب و خرید تجهیزات کمکآموزشی برای دانشآموزان و دانشجویان تحت حمایت نیز در دستور کار قرار دارد.
شیبه درباره تقویم اجرایی این پویش گفت: مراحل اجرای این طرح شامل استقرار پایگاهها در معابر شهری از هفته سوم شهریور، برپایی پایگاههای نمادین در مصلاهای نماز جمعه سراسر استان در آخرین جمعه شهریور و برگزاری رسمی مراسم جشن عاطفهها در هفته اول مهرماه با همکاری آموزش و پرورش و سازمان دانشآموزی در مدارس است.
نظر شما