به گزارش خبرنگار مهر، مجید دوهندو صبح چهارشنبه مراسم تجلیل و قدردانی از خادمان و فعالان مواکب اربعینی استان گیلان با ارائه گزارشی از عملکرد مواکب استان اظهار کرد: امسال ۳۴ موکب گیلانی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی سازماندهی و مجوزهای لازم برای فعالیت آنها صادر شد.

وی افزود: بخشی از مواکب گیلان در نجف اشرف، بخشی در مسیر نجف تا کربلا و تعدادی نیز در کربلای معلی مستقر شدند و در حوزه‌های مختلف از جمله اسکان، تغذیه، خدمات فرهنگی و درمانی به زائران خدمت‌رسانی کردند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان با اشاره به فعالیت دو موکب درمانی استان گفت: این مواکب نیز در ایام اربعین به ارائه خدمات درمانی به زائران پرداختند.

دوهندو با بیان اینکه حدود یک هزار و ۹۵۳ خادم در مواکب اربعینی گیلان ثبت‌نام و بیمه شده بودند، ادامه داد: برای پشتیبانی و انتقال تجهیزات و اقلام مورد نیاز مواکب نیز ۱۲۵ دستگاه خودرو شامل کامیون، تریلی و کامیونت به کار گرفته شد.

وی همچنین از همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف استان در پشتیبانی از مواکب اربعینی قدردانی کرد و گفت: تأمین بخشی از اقلام مورد نیاز از جمله ۳۰ تن آرد و مقادیر قابل توجهی روغن با همکاری دستگاه‌های استانی انجام شد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان با اشاره به حجم خدمات ارائه‌شده توسط مواکب استان اظهار کرد: در مجموع، حدود ۳۰۰ هزار نفر از خدمات ایستگاه‌ها و مواکب گیلانی بهره‌مند شدند.

دوهندو همچنین با تقدیر از خادمان و مدیران اجرایی مواکب گفت: بخش قابل توجهی از این خدمات با تلاش داوطلبانه خادمان و همراهی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های پشتیبان انجام شد و این افراد در ثواب خدمت‌رسانی به زائران اربعین سهیم هستند.

وی با اشاره به استمرار فعالیت مواکب گیلان در طول سال، بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت مواکب به عنوان یک ظرفیت مردمی و خدماتی تأکید کرد. این مراسم با هدف پاسداشت تلاش‌های خادمان اربعینی و قدردانی از مدیران و فعالان مواکب استان گیلان برگزار شد.